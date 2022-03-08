Coca-Cola и PepsiCo приостанавливают бизнес в России

Еще на прошлой неделе в компании уверяли, что она продолжит работу в России.

Основной конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo во вторник заявила, что не хочет покидать Россию, но изучает разные варианты ведения дел в стране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Однако спустя некоторое время поступила информация о том, что из России уходит и PepsiCo.

Впрочем, как сообщает Reuters, в компании заявили, что продолжат продавать в России товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.