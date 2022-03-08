Coca-Cola и PepsiCo приостанавливают бизнес в России
Предприятие The Coca-Cola Company приостанавливает деятельность в России, сообщается на сайте компании.
Предприятие The Coca-Cola Company приостанавливает деятельность в России, сообщается на сайте компании.
Еще на прошлой неделе в компании уверяли, что она продолжит работу в России.
Основной конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo во вторник заявила, что не хочет покидать Россию, но изучает разные варианты ведения дел в стране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Однако спустя некоторое время поступила информация о том, что из России уходит и PepsiCo.
Ранее во вторник о приостановке деятельности заявили компании McDonaldʼs, Starbucks, General Electric, Ernst & Young, Netflix, Ferrari и Lamborghini, KFC и Pizza Hut, LʼOreal, Shell, Cif, Domestos, Rexona, Dove, AXE, Camay, Clear, Lipton, Brooke Bond и другие.