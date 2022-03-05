"Ничего личного, просто бизнес?" Решение Coca-Cola не покидать Россию вызвало волну критики

"@CocaCola решили продолжить работу в России. Ничего личного, просто бизнес, я так понимаю?".
"Coca-Cola решила не уходить с российского рынка, чтобы не терять деньги. Судя по всему, деньги для этой компании дороже человеческих жизней. #украина #война ##cocacola".
"Я проработал 5 лет в Coca-Cola в Украине. Теперь мои бывшие коллеги борются за свою жизнь и свободу под путинскими бомбами. Бизнес наших клиентов в руинах. Позор тебе @CocaCola за помощь в финансировании военных преступлений Путина #boycottCocaCola".
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал к бойкоту компании в Украине, к призыву присоединились и потребители из других стран. Помимо бойкота, пользователи социальных сетей активно высказывают свое мнение в разделах комментариев аккаунтов Coca-Cola.
К бойкоту Coca-Cola присоединились и некоторые жители Латвии.
По оценкам Coca-Cola, в прошлом году компания заработала 20% своего дохода в Украине и России.
Ранее Центр дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины назвал Coca-Cola одной из более чем 70 мировых компаний, которые прекратили сотрудничество с Россией в знак протеста против ее войны в Украине, однако компания решила продолжить сотрудничество с агрессором.
Такие компании, как Pepsi, P&G, Unilever и Danone, также продолжают работать в России.