"Ничего личного, просто бизнес?" Решение Coca-Cola не покидать Россию вызвало волну критики

.@CocaCola decided to continue operating in Russia.

Nothing personal, just business I guess? pic.twitter.com/RlIr7jBPEp — Mykhailo Zhernakov (@mzhernakov) March 3, 2022

"@CocaCola решили продолжить работу в России. Ничего личного, просто бизнес, я так понимаю?".

Coca-Cola has decided not to leave the Russian market in order not to lose money. Apparently, the value of money for this company is higher than of human lives.#Ukraine #war #cocacola pic.twitter.com/0LZUZk3lYI — Petro Volinski (@PVolinski) March 3, 2022

"Coca-Cola решила не уходить с российского рынка, чтобы не терять деньги. Судя по всему, деньги для этой компании дороже человеческих жизней. #украина #война ##cocacola".

I spent 5 years working for Coca-Cola in Ukraine. Now my ex-colleagues are fighting for their lives and freedom under Putin's bombs. Our customers' businesses are in ruins. Shame on you @CocaCola for helping to fund Putin's war crimes #boycottCocaCola pic.twitter.com/LTBpWV1XOH — Svitlana (@SvitYarm) March 4, 2022

"Я проработал 5 лет в Coca-Cola в Украине. Теперь мои бывшие коллеги борются за свою жизнь и свободу под путинскими бомбами. Бизнес наших клиентов в руинах. Позор тебе @CocaCola за помощь в финансировании военных преступлений Путина #boycottCocaCola".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал к бойкоту компании в Украине, к призыву присоединились и потребители из других стран. Помимо бойкота, пользователи социальных сетей активно высказывают свое мнение в разделах комментариев аккаунтов Coca-Cola.

К бойкоту Coca-Cola присоединились и некоторые жители Латвии.

ФОТО: Скриншот

По оценкам Coca-Cola, в прошлом году компания заработала 20% своего дохода в Украине и России.

Ранее Центр дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины назвал Coca-Cola одной из более чем 70 мировых компаний, которые прекратили сотрудничество с Россией в знак протеста против ее войны в Украине, однако компания решила продолжить сотрудничество с агрессором.

Такие компании, как Pepsi, P&G, Unilever и Danone, также продолжают работать в России.