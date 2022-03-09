Разведка США выступила с мрачными прогнозами по поводу войны в Украине

Чиновники предупреждают, что в Киеве уже через десять дней могут закончиться продукты питания и вода.

Самый вероятный сценарий, что российские военные силы еще активнее будут атаковать мирных жителей и гражданские цели, прогнозирует директор ЦРУ Уильям Бернс.

Путин многие годы копил обиды и амбиции, отметил Бернс, добавив, что для Путина Украина - это глубоко личный вопрос.

"Путин обязался доминировать и контролировать Украину", - указал директор ЦРУ.

Должностные лица американской разведки, как и их коллеги из Пентагона, считают, что в российской армии растет недовольство, доходящее до самого Путина, который надеялся, что Киев падет в течение одного-двух дней.

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Вместо этого российская армия, по подсчетам разведки США, потеряла уже от 2000 до 4000 военнослужащих и сталкивается со значительно большим противостоянием, чем ожидалось.

В то же время ничто не свидетельствует о том, что Путин готов отступить.

Путин воспринимает войну как нечто такое, что он не может позволить себе проиграть, указала директор Национального разведывательного управления США Эрвил Хэйнс.

"То, что сейчас неясно - это продолжит ли Россия реализовывать максималистские планы по захвату всей или большей части Украины, что, по нашему мнению, потребует больше ресурсов", - сказала Хэйнс.

Она предупредила, что также неясно, даст ли вклад еще больших ресурсов желаемый Путину результат, так как даже в случае, если России удастся свергнуть правительство Украины, российская армия, скорее всего, продолжит сталкиваться с сильным сопротивлением.

В то же время представители разведки предупреждают, что было бы ошибкой списывать Путина со счетов.

По мнению Бернса, Путин с годами ужесточил свои взгляды, дистанцировался от других мнений и пользуется поддержкой узкого круга людей.

Комментируя приказ Путина военному руководству о приведении российских ядерных сил в боевую готовность, представители американской разведки назвали его крайне необычным, но добавили, что США пока не наблюдали никаких передвижений российских войск, которые бы свидетельствовали об изменении позиции.

"Он фактически сигнализирует, что пытается удержать США и Запад от оказания дальнейшей поддержки Украине", - сказала Хэйнс.