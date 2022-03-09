"Дождь", возможно, будет вещать из Риги

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш подтвердил, что такие переговоры ведутся и в них участвуют несколько компаний, но не стал комментировать, какие компании медиаиндустрии вовлечены в этот процесс.

Успешный исход переговоров и трансляция "Дождя" из Риги считается очень хорошим результатом. Агентству LETA известно, что ведутся разговоры не только о "Дожде", но и о возможной работе других телеканалов, предназначенных для русской аудитории, из Риги.

Председатель правления Vidzemes televīzija, учредитель ReTV Ингемарс Вектерис сказал, что пока не может рассказать о том, ведутся ли и какие переговоры ведутся с российскими независимыми СМИ.

Директор TV24 Клавс Калниньш сообщил, что СМИ начали переговоры с несколькими российскими СМИ о возможном сотрудничестве. Он не уточнил, какие это были СМИ. Дискуссии затрагивают широкий круг вопросов – как технического оснащения и помещения, так и содержания. Калниньш подчеркнул, что TV24, как бесплатно доступный канал, видит свою ответственность за предоставление качественного контента.

Связаться с представителями "Дождя" LETA пока не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что в Ригу переезжает московский корпункт Deutsche Welle и уже много лет здесь работает "Медуза".

Как сообщалось, в связи с блокировкой в России независимых СМИ и введением полной цензуры министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич завил о готовности Латвии принять преследуемых российских журналистов и помочь им в рамках возможного.

В Twitter он подчеркнул, что русское общество в России и по всему миру должно получать правдивую и объективную информацию.