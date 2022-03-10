Зеленский: В среду были эвакуированы 35 тысяч человек; людей продолжат вывозить

По его словам, так как российская армия осуществляет интенсивные обстрелы, украинская сторона делает все возможное для безопасности жителей и осуществляет эвакуацию из тех городов, где ситуация обострена больше всего. Для эвакуации созданы так называемые гуманитарные коридоры.

Зеленский сообщил, что в четверг будут организованы шесть гуманитарных коридоров из Сум, жилых мест в Киевской области, Энергодара, Мариуполя, Изюма и Волновахи.