Чт, 10.03.2022
У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид". Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

Зеленский: В среду были эвакуированы 35 тысяч человек; людей продолжат вывозить

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг, 10 марта, будут организованы шесть гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из наиболее опасных мест, в среду были эвакуированы примерно 35 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, так как российская армия осуществляет интенсивные обстрелы, украинская сторона делает все возможное для безопасности жителей и осуществляет эвакуацию из тех городов, где ситуация обострена больше всего. Для эвакуации созданы так называемые гуманитарные коридоры.

Зеленский сообщил, что в четверг будут организованы шесть гуманитарных коридоров из Сум, жилых мест в Киевской области, Энергодара, Мариуполя, Изюма и Волновахи.

В среду удалось организовать гуманитарные коридоры из Сум, городов и поселков в Киевской области и Энергодара. Зеленский сказал, что всего было эвакуировано около 35 тысяч человек.

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