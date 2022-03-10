Скончался первый в мире пациент с сердцем свиньи

57-летний Дэвид Беннет смог прожить два месяца после экспериментальной операции, которая стала результатом многолетних исследований ученых и могла стать решением критической нехватки донорских органов по всему миру.

Операция прошла 7 января и изначально новое сердце функционировало, однако состояние Беннета начало ухудшаться несколько дней назад. Он умер 8 марта, подтвердили врачи медицинского центра при Университете штата Мэриленд.

У Беннета было смертельное сердечно-сосудистое заболевание, и участие во врачебном эксперименте было его единственным шансом на выживание. До операции он находился на аппаратах жизнеобеспечения в течение шести недель, и претендентом на трансплантацию человеческого сердца стать не мог.

Перед операцией сам Беннет подтверждал, что осведомлен, насколько рискованна экспериментальная пересадка сердца свиньи. На ее проведение специалисты из Университета Мэриленда получили от властей специальное разрешение, объяснив, что без операции пациент умрет.

"Он проявил себя как смелый и благородный пациент, он боролся до самого конца", - отметил в заявлении больницы хирург Бартли Гриффит, который провел операцию.

Сын пациента, Дэвид Беннет-младший выразил благодарность "за каждый инновационный момент, каждую безумную мечту, каждую бессонную ночь, которые стали частью этого исторического начинания".

Но, как он отметил, он надеялся, что трансплантат станет "началом надежды, а не ее концом", - передает агентство Франс-пресс.

По словам семьи Беннета-старшего, после операции он успел провести несколько недель в окружении своей семьи, посмотреть Супербоул (финальную игру Национальной лиги американского футбола) и выразить надежду, что скоро он сможет попасть домой, к своей собаке по кличке Лаки.

Пересадка органов животных

Ученые уже давно обсуждают возможность трансплантации органов животных людям, то есть ксенотрансплантацию. В кардиохирургии уже повсеместно используется пересадка человеку некоторые частей свиного сердца, в частности, сердечных клапанов.

В октябре 2021 года хирурги в Нью-Йорке сообщили, что провели успешную пересадку человеку свиной почки: на тот момент это была наиболее сложная операция такого рода в истории. Однако у пациента, которому пересадили эту почку, наступила смерть головного мозга, и надежд на его выздоровление не было.

По словам специалиста Университета Мэриленда доктора Мухаммеда Мохуддини, важность операции Беннета сложно переоценить: "Ученые смогли увидеть, что генетически модицифированное сердце свиньи может функционировать в человеческом теле при достаточном подавлении иммунной системы".

Хирурги надеялись, что успех этой операции поможет спасти жизни множества людей по всему миру.