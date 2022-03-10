Встреча глав МИД Украины и России: о прекращении огня не договорились

Встреча глав МИД Украины и России: о прекращении огня не договорилисьДополнено
В Турции прошла первая с момента начала войны в Украине встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
В Турции прошла первая с момента начала войны в Украине встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
Встреча продлилась около часа, после были организованы две отдельные пресс-конференции глав МИД РФ и Украины.
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Reuters, на пресс-конференции после встречи Кулеба рассказал, что
"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся, - сказал Кулеба. - Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение".
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Россия не нападала на Украину. И на другие страны нападать не собирается".
- цитирует Лаврова Би-би-си.
Кроме того, по его словам, Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР уже на этот месяц, а попавший под удар родильный дом в Мариуполе был базой батальона "Азов".
Россия передала данные об этом в ООН еще несколько дней назад, подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции.
Лавров также обвинил западные СМИ в необъективном освещении ситуации.
"К сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, особым вниманием не пользуется", - подчеркнул глава МИД России.
приводит "Медуза" слова главы МИД РФ.
Во встрече также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022
Отметим, что ранее украинская и российская делегации (не главы МИД, как сейчас) провели три раунда переговоров, которые особыми результатами не увенчались.