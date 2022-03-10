Встреча глав МИД Украины и России: о прекращении огня не договорились

Встреча продлилась около часа, после были организованы две отдельные пресс-конференции глав МИД РФ и Украины.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Reuters, на пресс-конференции после встречи Кулеба рассказал, что

стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся, - сказал Кулеба. - Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Россия не нападала на Украину. И на другие страны нападать не собирается".

"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации",

- цитирует Лаврова Би-би-си.

Кроме того, по его словам, Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР уже на этот месяц, а попавший под удар родильный дом в Мариуполе был базой батальона "Азов".

Россия передала данные об этом в ООН еще несколько дней назад, подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции.

Лавров также обвинил западные СМИ в необъективном освещении ситуации.

"К сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, особым вниманием не пользуется", - подчеркнул глава МИД России.

А вот "с экономическими проблемами Россия сама разберется",

приводит "Медуза" слова главы МИД РФ.

Во встрече также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022