Чт, 10.03.2022
У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид". Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

Встреча глав МИД Украины и России: о прекращении огня не договорились
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ФОТО: EPA/Scanpix

В Турции прошла первая с момента начала войны в Украине встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Встреча продлилась около часа, после были организованы две отдельные пресс-конференции глав МИД РФ и Украины.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Reuters, на пресс-конференции после встречи Кулеба рассказал, что

стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся, - сказал Кулеба. - Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Россия не нападала на Украину. И на другие страны нападать не собирается".

"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации",

- цитирует Лаврова Би-би-си.

Кроме того, по его словам, Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР уже на этот месяц, а попавший под удар родильный дом в Мариуполе был базой батальона "Азов".

Россия передала данные об этом в ООН еще несколько дней назад, подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции.

Лавров также обвинил западные СМИ в необъективном освещении ситуации.

"К сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, особым вниманием не пользуется", - подчеркнул глава МИД России.

А вот "с экономическими проблемами Россия сама разберется",

приводит "Медуза" слова главы МИД РФ.

Во встрече также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что ранее украинская и российская делегации (не главы МИД, как сейчас) провели три раунда переговоров, которые особыми результатами не увенчались.

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