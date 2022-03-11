Шон Пенн о встрече с Зеленским: Он меня впечатлил и растрогал

Шон Пенн похвалил президента Украины Владимира Зеленского за его мужество и самоотверженность во время преступного нападения России. Актер встретился с Зеленским за день до вторжения, а после - в первый день войны.

В своем первом интервью после отъезда из зоны боевых действий Пенн рассказал, как прошла встреча.

"Я не знаю, понимает ли он, что рожден для всего этого. Было видно, что я нахожусь в значимом присутствии. Он воплощает в себе столько украинцев - он излучает мужество, любовь и уважение - это что-то совершенно новое в сегодняшнем мире", - сказал Пенн.

Он не только похвалил Зеленского и то, как он объединил украинский народ, но и добавил: "Он бесконечно впечатлил и тронул меня, и я боюсь за него и Украину".

Актер сказал, что то, что он пережил и увидел, разбило ему сердце, и объяснил, что эта война окажет глубокое влияние на весь остальной мир.

Напоминается, что Офис президента Украины Владимира Зеленского через посольство Украины распространил заявление, в котором восхваляет актера, приехавшего в Киев, "чтобы зафиксировать все события, происходящие в настоящее время в Украине, и рассказать миру правду о вторжение России".

"Шон Пенн - один из тех людей, которые сегодня поддерживают Украину и находится сейчас здесь. Наша страна благодарна ему за такое мужество и искренность", - говорится в сообщении.