Facebook и Instagram разрешили призывать к смерти Путина и Лукашенко
В социальных сетях Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти, подтвердили во владеющей ими компании Meta.
В социальных сетях Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти, подтвердили во владеющей ими компании Meta.
На практике это означает, что пользователи Facebook и Instagram в ряде стран теперь смогут призывать к насилию против российских солдат и к смерти президента России Владимира Путина, а также президента Беларуси Александра Лукашенко.
В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу "смерть российским оккупантам", пишет Русская служба BBC.
Эта политика предположительно будет действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.
Посольство России в США уже потребовало от американских властей "пресечь экстремистскую деятельность" корпорации Meta, владеющей обеими соцсетями.