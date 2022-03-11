Пт, 11.03.2022
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Алла Пугачева, певица

Facebook и Instagram разрешили призывать к смерти Путина и Лукашенко

ФОТО: REUTERS/Phil Noble

В социальных сетях Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти, подтвердили во владеющей ими компании Meta.

На практике это означает, что пользователи Facebook и Instagram в ряде стран теперь смогут призывать к насилию против российских солдат и к смерти президента России Владимира Путина, а также президента Беларуси Александра Лукашенко.

В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу "смерть российским оккупантам", пишет Русская служба BBC.

Эта политика предположительно будет действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

В то же время в Meta обещают блокировать призывы к насилию относительно россиян в целом.

Посольство России в США уже потребовало от американских властей "пресечь экстремистскую деятельность" корпорации Meta, владеющей обеими соцсетями.

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