Украина заявила, что российские войска нанесли удар по населенному пункту в Беларуси. "Это провокация. Цель - втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной", - заявили украинские военные. В Минобороны Беларуси утверждают, что удара не было. В свою очередь, пока у Шойгу "все по плану", россияне останутся без Instagram. Это был 16-й день войны в Украине. Весь день RUS TVNET следил за развитием событий в режиме онлайн.

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Украина заявила, что российские войска нанесли удар по Беларуси. В Минобороны Беларуси это отрицают

Командование украинских Воздушных сил заявило, что российская авиация вылетела с аэродрома Дубровица в Беларуси, развернулась над Украиной и нанесла авиаудар по белорусским населенным пунктам Копань, Бухличи и Верхний Теребежов, пишет "Медуза".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к народу Беларуси. Он утверждал, что российские военные готовят серию провокаций, а именно авиаудары из воздушного пространства Украины по населенным пунктам вблизи украинско-белорусской границы.

"Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", - заявил он.

В свою очередь, в Минобороны Беларуси опровергли эту информацию.

Facebook и Instagram разрешили призывать к смерти Путина и Лукашенко

В социальных сетях Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти, подтвердили во владеющей ими компании Meta. На практике это означает, что пользователи Facebook и Instagram в ряде стран теперь смогут призывать к насилию против российских солдат и к смерти президента России Владимира Путина, а также президента Беларуси Александра Лукашенко. Вскоре после этой информации российские власти выступили с заявлением, что сервисы Meta в России могут быть заблокированы в самое ближайшее время. Во второй половине дня Роскомнадзор сообщил о блокировке Instagram в России - процедура введения ограничений на доступ к соцсети будет завершена в 00 часов 14 марта, пользователям дали время на перенос фото и видео.

В Мелитополе задержали мэра города Ивана Федорова

Видео, на котором, как утверждается, снят момент задержания, публикуют украинские СМИ. Согласно одной информации, Федоров отказался сотрудничать с российскими военными, контролирующими город, по другим данным - он был задержан по подозрению в причастности к террористической деятельности, передает "Медуза".

"Настоящие русские против войны": создан фонд в помощь Украине

В четверг, 10 марта, было объявлено о создании фонда "Настоящая Россия". Его инициировали артист балета Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев и писатель Борис Акунин. Создатели фонда противопоставляют русский народ и власть в России, которая "развязало преступную войну".

Директор ЦРУ: У Путина нет конечной цели в войне против Украины

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет конечной цели в войне против Украины. В частности, как сказал Бернс, Путин продолжает соглашаться на переговоры с Украиной о урегулировании по тактическим причинам, поскольку он "не имеет устойчивой конечной цели" своего вторжения.

Что такое термобарическая или вакуумная бомба, примененная Россией в Украине?

Россия применила термобарическое оружие, также известное как вакуумная бомба, в Украине, сообщает Министерство обороны Великобритании. Термобарическое оружие гораздо более разрушительно, чем обычные взрывчатые вещества аналогичного размера, и оказывает воздействие на любого, кто попадает в радиус их действия.

"ЧВК Вагнера" начала широкий набор наемников на войну с Украиной. Берут всех

Британские газеты Times и Independent в конце февраля сообщили, что до 400 наемников "ЧВК Вагнера" якобы появились в Киеве с целью захватить город и убить президента Украины Владимира Зеленского. Собеседники Русской службы Би-би-си среди наемников утверждают, что в это время начался большой набор бойцов на украинскую войну, причем в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали, а основу ЧВК стараются сохранить для выполнения прежде подписанных контрактов в других странах.

Путин, возможно, начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Она обеспечивала его данными об Украине накануне войны

После двух недель войны президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства - ФСБ. По сведениям журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ. Ее руководство, по утверждению источников Солдатова и Бороган, отправлено под домашний арест. Официального подтверждения этих сведений нет. "Медуза" попросила Солдатова и Бороган объяснить, что происходит.

Подробнее о событиях 15-го дня войны - здесь.

Галерея: Украина 10 марта