Дети беженцев: как их будут учить в Латвии?
Оказание поддержки украинским детям-беженцам будут координировать самоуправления, сообщается на сайте Министерства образования и науки (IZM).
Оказание поддержки украинским детям-беженцам будут координировать самоуправления, сообщается на сайте Министерства образования и науки (IZM).
Предусмотрено, что самоуправления оценят наличие и соответствие образовательных учреждений на своей территории и определят, какие дошкольные или общеобразовательные учреждения могут принять конкретного ребенка.
Каждый ребенок, прибывший в Латвию в качестве беженца из Украины, имеет возможность получить образование на государственном языке или языке меньшинства на уровне дошкольного и основного образования.
Также украинские дети смогут без ограничений посещать кружки по интересам.
При этом с учетом индивидуальных потребностей ребенка разрабатывается индивидуальный план обучения по образовательной программе и необходимые меры поддержки для изучения латышского или украинского языка, а также сопровождение логопеда, психолога или социального педагога.
Учебное заведение вносит сведения о ребенке в Государственную информационную систему образования (VISC) с указанием подстатуса "гражданин Украины".
В свою очередь IZM обобщит предоставленную информацию и обеспечит финансирование на зарплату учителей, бесплатные обеды для начальных классов, услуги ассистента для детей с особыми потребностями и учебные пособия.
Родители ребенка или любой другой совершеннолетний житель Украины вправе предоставлять услуги няни при условии, что они присматривают только за детьми граждан своей страны. В этой ситуации лицо освобождается от выполнения необходимых формальностей и может не выполнять установленные нормативными актами требования к няням.
Также совершеннолетние жители Украины имеют право работать учителями, независимо от требований, установленных к профессии, если они участвуют в обучении только детей из Украины.
Украинские дети не сдают государственные экзамены, необходимые для соответствующего уровня образования.
Жители Украины принимаются на программы дошкольного, основного и среднего образования на срок до одного года.