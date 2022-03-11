Дети беженцев: как их будут учить в Латвии?

Предусмотрено, что самоуправления оценят наличие и соответствие образовательных учреждений на своей территории и определят, какие дошкольные или общеобразовательные учреждения могут принять конкретного ребенка.

Каждый ребенок, прибывший в Латвию в качестве беженца из Украины, имеет возможность получить образование на государственном языке или языке меньшинства на уровне дошкольного и основного образования.

Также украинские дети смогут без ограничений посещать кружки по интересам.

При этом с учетом индивидуальных потребностей ребенка разрабатывается индивидуальный план обучения по образовательной программе и необходимые меры поддержки для изучения латышского или украинского языка, а также сопровождение логопеда, психолога или социального педагога.

Учебное заведение вносит сведения о ребенке в Государственную информационную систему образования (VISC) с указанием подстатуса "гражданин Украины".

В свою очередь IZM обобщит предоставленную информацию и обеспечит финансирование на зарплату учителей, бесплатные обеды для начальных классов, услуги ассистента для детей с особыми потребностями и учебные пособия.

Украинские дети в возрасте до четырех лет могут не посещать детсад по решению семьи.

Родители ребенка или любой другой совершеннолетний житель Украины вправе предоставлять услуги няни при условии, что они присматривают только за детьми граждан своей страны. В этой ситуации лицо освобождается от выполнения необходимых формальностей и может не выполнять установленные нормативными актами требования к няням.

Также совершеннолетние жители Украины имеют право работать учителями, независимо от требований, установленных к профессии, если они участвуют в обучении только детей из Украины.

Украинские дети не сдают государственные экзамены, необходимые для соответствующего уровня образования.

Учащиеся будут переводиться в следующий класс без дополнительных условий.