В Риге размещено 623 украинских беженца; резервы столицы исчерпаны

Мэр столицы Мартиньш Стакис в пятницу на пресс-конференции подчеркнул, что необходимо участие других самоуправлений. Он высоко оценил решение Цесисской краевой думы более активно участвовать в этом процессе.

Зампредседателя Рижской думы Линда Озола отметила, что Рига почти исчерпала резервы, которые предусмотрены для размещения людей в случае внутренних катастроф.

По словам Озолы, необходимо решение правительства, на каких принципах беженцев можно селить в местах размещения туристов. Она выразила надежду на то, что уже во вторник, 15 марта, правительство такое решение примет.

В то же время Рига продолжит принимать беженцев. Для их размещения будут заключаться договоры с предпринимателями, чтобы расширить возможности обеспечить беженцам кров.

Озола заверила, что для тех украинских беженцев, которые прибудут в центр поддержки в пятницу, в выходные дни и в дальнейшем будут найдены возможности размещения.

Привлечение рижан к размещению беженцев у себя, по словам вице-мэра, станет последней мерой. По словам Озолы, в ходе бесед с добровольцами, которые вызвались принять у себя беженцев, выяснилось, что примерно половина не может этого сделать, так как подали заявки под влиянием эмоций или думали, что беженцев нужно разместить у себя на несколько дней.

Госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов подтвердил агентству LETA, что быстро уменьшается количество мест, где можно разместить людей в кризисных ситуациях, поэтому необходимо решение правительства о компенсациях самоуправлениям за размещение и питание беженцев. Соответствующее решение будет разработано Минэкономики, и правительство может утвердить его на следующей неделе.