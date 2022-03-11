СМИ: Байден лично запретил поставки истребителей МиГ-29 в Украину

Газета признает, что логика решения, очевидно, такова: отправка в Украину смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует Россию, а 28 самолетов - спровоцируют.

The Wall Street Journal отмечает, что эту разницу трудно проанализировать, особенно когда Пентагон также заявляет, что Украине не нужны эсминцы, потому что ее другое оружие более эффективно.

"Значит, отправка менее смертоносных самолетов приведет к Третьей мировой войне, а оружие, которое действительно смертоносно, нет?" - спрашивает The Wall Street Journal.

Газета указывает, что большая проблема в этой ситуации - это сигнал, который эта неудача посылает Путину в отношении НАТО.

Суть достоверного подавления угроз состоит в том, чтобы заставить противника поверить в то, что определенные действия вызовут ответную реакцию. "Не отправляя эсминцы в Украину столь демонстративно и говоря, что причина в страхе перед эскалацией, Байден рассказывает России, о чем им не надо волноваться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет российскому лидеру сдерживать Соединенные Штаты", - пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, аналогично Байден действовал в Афганистане, потребовав быстрого вывода войск к определенной дате, чтобы не провоцировать талибов, свергнувших правительство.

"Результатом стало унижение американцев, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", - пишет The Wall Street Journal.

В этом месяце администрация Байдена приостановила запланированное ядерное испытание США, потому что Путин "поиграл" с ядерными угрозами.

The Wall Street Journal отмечает, что ракетные испытания не имеют никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон все равно отменил испытания.

Это еще один удар по доверию к способности США дать отпор, заключает The Wall Street Journal.

11 марта президент США Джо Байден как минимум дважды заявил, что США готовы защищать территории стран НАТО от вторжения России.

Объявляя о новых ограничениях в отношении России, Байден заявил, что США собираются оказать дополнительную поддержку Украине и поддерживать союзников по НАТО, пишет "Медуза".

"Мы продолжим стоять с союзниками в Европе и посылаем безошибочный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью - единой и готовой к действию НАТО. Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это Третья мировая война, которую мы должны стремиться предотвратить. Но мы уже знаем, что Путин никогда не победит в войне против Украины", - заявил он.

Еще одно похожее заявление Байден сделал, выступая перед представителями Демократической партии США в Филадельфии, пишет Bloomberg. Байден повторил, что США ответят в случае нападения со стороны России на страну НАТО.

"Конечно, если мы ответим, это будет Третья мировая война, но у нас есть святое обязательство", - сказал Байден.

По словам Байдена, США мобилизуют более 12 тысяч американских военнослужащих вдоль российской границы для защиты стран НАТО - Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии и т.д.