Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

В Италии арестована яхта российского олигарха Мельниченко

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Финансовая полиция Италии арестовала гигантскую яхту Sy A, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко, сообщили в субботу итальянские СМИ.

Крупнейшая в мире частная моторная яхта Sy A, длина которой составляет 143 метра, ширина - 25 метров, а цена достигает примерно 500 миллионов евро, была пришвартована в порту Триеста.

Напомним, Евросоюз, реагируя на вторжение России в Украину, в среду объявил о новых санкциях против Москвы. Среди подверженных санкциям российских чиновников и предпринимателей был и Мельниченко.

В качестве одной из причин установления санкций стало его участие в собрании с Владимиром Путиным 24 февраля, когда началось новое вторжение в Украину.

Считается, что Мельниченко принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, которые имеют тесные связи с правительством России.

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