В Италии арестована яхта российского олигарха Мельниченко

Крупнейшая в мире частная моторная яхта Sy A, длина которой составляет 143 метра, ширина - 25 метров, а цена достигает примерно 500 миллионов евро, была пришвартована в порту Триеста.

Напомним, Евросоюз, реагируя на вторжение России в Украину, в среду объявил о новых санкциях против Москвы. Среди подверженных санкциям российских чиновников и предпринимателей был и Мельниченко.

В качестве одной из причин установления санкций стало его участие в собрании с Владимиром Путиным 24 февраля, когда началось новое вторжение в Украину.