Гобземс удалил посты в соцсетях и на время уехал из Латвии

Объясняя, почему исчез контент в его социальных сетях, Гобземс указывает, что "есть жизнь до войны, которой больше нет. И есть другая, другая реальность сегодня [...]. Все прошлое содержание соцсетей бессмысленно. Потому я это стер".

Он также указал, что на данный момент находится не в Латвии, но не исключает участия в предстоящих выборах в Сейм.

"Меня сейчас нет в стране, меня исключили из Сейма, я не паразитирую за счет налогоплательщиков, жизнь должна была улучшиться. Но похоже, что она не улучшится. Я буду участвовать в выборах, буду в стране, если мое отсутствие на самом деле делает страну беднее и безнадежнее. Сейчас как мудрый человек я просто вывожу детей из страны, где на меня осуществляются неадекватные нападения с ненавистью. Я устрою их в школу и вернусь", - объяснил Гобземс и указал, что он готов сдать или продать свой дом в Балтэзерсе.

Напомним, ранее комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение возбудить дело о нарушении этического кодекса в отношении депутата Алдиса Гобземса за неподчинение требованиям полиции и оскорбление должностных лиц.

В заявлении о возбуждении дела говорится, что Государственная полиция в конце прошлого года направила в Сейм письмо, в котором предоставила информацию о том, что депутат Гобземс своими действиями в различных городах Латвии в декабре 2021 года мешал сотрудникам полиции выполнять их служебные обязанности.

Так как депутат оскорбил честь и достоинство сотрудников полиции и не подчинился их законным требованиям, чем, по мнению Госполиции, нарушил пункты 4, 5, 7, 8, 15, 16 и 20 кодекса этики депутатов Сейма, президиуму парламента была направлена просьба дать оценку его действиям.

В заявлении указывается, что видеозаписи с камер Госполиции свидетельствуют о том, что Гобземс угрожал сотрудникам полиции обещанием возбудить против них уголовное дело, а также использовал нецензурную лексику и выражения на криминальном жаргоне, оскорбляя стражей порядка. Таким образом, он нарушил пункт 7 кодекса этики депутатов Сейма, который предусматривает, что в публичных выступлениях депутат должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными.

Упомянутые действия также идут вразрез с пунктом 16 кодекса этики депутатов Сейма, который предусматривает, что депутат ведет себя вежливо по отношению к работникам Сейма, других государственных учреждений и учреждений самоуправления и каждому члену общества, и пунктом 18, согласно которому депутат должен совершенствовать свою речь и навыки владения государственным языком.

Сопротивление, неоднократно оказанное Гобземсом при задержании, и угрозы сотрудникам полиции, по мнению депутатов, противоречат пункту 15 кодекса этики, в котором указано, что депутат подчиняется законным требованиям должностных лиц, поддерживающих общественный порядок, а также его действия противоречат пунктам 7, 16 и 18 указанного кодекса.