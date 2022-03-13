Вс, 13.03.2022
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о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

СМИ сообщили о назначении пророссийского мэра Мелитополя

Ирпень. 6 марта 2022 года ФОТО: Carlos Barria

В занятом российской армией Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города.

Данильченко - бывший депутат горсовета - выступила на местном телевидении и заявила, что ее главная задача - построение "базовых механизмов под новую реальность", сообщает Би-би-си со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, надо готовиться создать "комитет народных депутатов" для управления городом, она также призвала жителей не принимать участия в "экстремистских акциях".

Она отметила, что комитет будет исполнять административные обязанности на территории Мелитополя и Мелитопольского района.

"Уважаемые депутаты, нас избрал народ. Наша обязанность прежде всего - заботиться о его благополучии", - сказала она.

Действующий мэр Мелитополя Иван Федоров был задержан в пятницу днем. Вероятно, он отказался сотрудничать с российским военными, контролирующими город. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о разговоре с израильским премьером, попросил содействия в освобождении мэра Мелитополя. Местные жители в поддержку Федорова провели акцию протеста.

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