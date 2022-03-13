СМИ сообщили о назначении пророссийского мэра Мелитополя
В занятом российской армией Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города.
В занятом российской армией Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города.
Данильченко - бывший депутат горсовета - выступила на местном телевидении и заявила, что ее главная задача - построение "базовых механизмов под новую реальность", сообщает Би-би-си со ссылкой на УНИАН.
Она отметила, что комитет будет исполнять административные обязанности на территории Мелитополя и Мелитопольского района.
"Уважаемые депутаты, нас избрал народ. Наша обязанность прежде всего - заботиться о его благополучии", - сказала она.
Действующий мэр Мелитополя Иван Федоров был задержан в пятницу днем. Вероятно, он отказался сотрудничать с российским военными, контролирующими город. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о разговоре с израильским премьером, попросил содействия в освобождении мэра Мелитополя. Местные жители в поддержку Федорова провели акцию протеста.