СМИ сообщили о назначении пророссийского мэра Мелитополя

Данильченко - бывший депутат горсовета - выступила на местном телевидении и заявила, что ее главная задача - построение "базовых механизмов под новую реальность", сообщает Би-би-си со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, надо готовиться создать "комитет народных депутатов" для управления городом, она также призвала жителей не принимать участия в "экстремистских акциях".

Она отметила, что комитет будет исполнять административные обязанности на территории Мелитополя и Мелитопольского района.

"Уважаемые депутаты, нас избрал народ. Наша обязанность прежде всего - заботиться о его благополучии", - сказала она.