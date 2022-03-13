Видео ⟩ Российский священник: Что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться

В интернете распространяется фрагмент записи проповеди, на которой священнослужитель говорит: "Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина". Упомянул он в своей речи и страны Балтии, отметив, что "они поставляют оружие для истребления славян".

Приводим расшифровку опубликованного отрывка проповеди:

"Когда вся Великая и Малая, и Белая Русь сможет единым "Бессмертным полком" пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина… несчастная. На подходе - Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях.

Ну а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют, как перевалочная база, оружие для истребления славян.

Примите, пожалуйста, благословение, и будемте расходиться по домам для келейной молитвы о победе над темной ордой. Фашистской. Слава тебе, Боже".

Напомним, неделю назад, в Прощеное воскресенье, патриарх московский Кирилл оправдал войну против Украины, повторив аргументы российской пропаганды о вторжении в Украину.

"Нынешняя весна омрачена тяжкими событиями, связанными с ухудшением политической ситуации на Донбассе, практически началом военных действий… Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе.

А на Донбассе существует принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть", - заявил он.

В своей воскресной проповеди патриарх предложил "молиться о том, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы перестала литься кровь наших братьев и сестер, чтобы Господь приклонил милость Свою к многострадальной Донбасской земле, восемь лет несущей на себе эту скорбную печать, порождаемую человеческим грехом и ненавистью". При этом о других регионах Украины патриарх Кирилл не упомянул.

Мнение митрополита Рижского Александра

В свою очередь митрополит Рижский и всея Латвии Александр заявил, что русскоязычный православный народ Латвии патриотичен и лоялен по отношению к Латвии и не несет ответственности за действия других правительств.

По его словам,

обязанность Латвийской православной церкви состоит в обеспечении единства Латвии, и глава церкви присоединяется к призыву премьер-министра Кришьяниса Кариньша о неразжигании ненависти к русскоязычным в Латвии.

"В церкви мы никогда не делили и не делим людей по национальному признаку, у нас никогда не было межнациональных споров, взаимного недоверия. И сегодня мы все вместе молимся за прекращение страданий украинцев, русских и других людей", - заявил глава Латвийской православной церкви.