Пн, 14.03.2022
Следуя сценарию 2014 года, россияне пытаются организовать "референдум" для "народной республики" в Херсоне. Учитывая нулевую поддержку населения, это будет полностью инсценировано Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

"Папа, поверь": как объяснить родителям, что идет война

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Da Antipina

В Сети появляется все больше специальных сайтов, которые помогают научить, как правильно разговаривать с теми, кто все еще отрицает войну в Украине и верит пропаганде. Один из таких сайтов называется "Папа, поверь". 

"Папа, поверь" - это... 

Это украинский сайт для тех, кто еще не смог открыть глаза своим родителям на правду. Подразумевается, что разговор с родными будет вестись не с глазу на глаз, а по телефону. "Позвони своим близким в Россию. Им врали 20 лет. Им тяжело и уже страшно. Помоги им, расскажи правду".

Тех, кто пойдет в этот нелегкий "бой", предупреждают: 

Одного разговора будет недостаточно. И после него вам нужно остаться в хороших отношениях. Выслушать, сохранить связь. Поговорите со своими близкими еще раз. И еще раз. Понижайте накал, сбивайте напряжение, не заходите на второй и третий круг, не зацикливайтесь. Вы говорите правду, вам не нужно нервничать.

На сайте несколько разделов, в каждом - по 4-7 ответов на частые вопросы и аргументы тех, кто подвергся влиянию фейков. Далее - несколько примеров (все пункты - тут).

На Донбассе 8 лет происходил геноцид русских

 

Папа, геноцид - это действия, направленные на полное или частичное уничтожение какой-то группы людей: национальной, этнической, расовой или религиозной. Никаких доказательств таких действий Украины в адрес русскоговорящих Россия предоставить миру не смогла. И наблюдатели из ОБСЕ, кстати, тоже, а Россия входит в ОБСЕ. Если бы в Украине происходил геноцид, он не мог бы коснуться только Донбасса. Как ты знаешь, другие русскоговорящие города прожили все 8 лет абсолютно спокойно. Но именно на Донбассе, который пришла спасать Россия, погибало мирное население. Там есть Аллея ангелов - в память о наших погибших детях. И этих смертей не было бы без участия РФ.

А почему Украина вообще воевала на Донбассе?

ЛНР и ДНР - это территории Украины, которые Россия попыталась незаконно отделить, как уже сделала с Крымом. И все следующие 8 лет Россия поддерживала войну на Донбассе своим оружием, техникой, военными. Даже Скабеева в одном из последних эфиров заявила, что 8 лет назад Россия вторглась в Украину. И все эти 8 лет Украина боролась и продолжает бороться за свои легитимные территории. Ваша власть и тогда использовала повод помощи, чтобы начать военные действия в Украине. Но пророссийские настроения части граждан Донбасса не давали России никакого права вторгаться. Например, Европа не захватывает Калининградскую область, Китай - Амурскую, а Япония - Сахалинскую.

Россия сейчас спасает Донбасс

Российская армия сейчас никак не помогает мирным жителям Донбасса, а пытается прорваться вглубь страны и захватить Киев. Донбасс продолжает жить под еще более страшными обстрелами, и его мирными жителями никто не занимается с российской стороны. А требования Путина на переговорах касаются не помощи Донбассу, а влияния на всю Украину, ее государственные границы, ее власть. Спасение кого-то в чужой стране - это всего лишь прикрытие, чтобы ворваться в эту страну и делать что угодно. И Россия действует по такой схеме не первый раз.

Это не война, а спецоперация

Одна страна пересекла границы другой, обстреливает и захватывает города, убивает и военных, и мирных граждан. Это именно война. Власти России боятся этого громкого слова, потому что "спецоперация" звучит проще, приятнее и не так страшно для русского народа. Но это всего лишь способ манипулировать вами и вашими чувствами.

Украинцы умоляли Путина защитить их от нацизма

Если это так, то почему сегодня украинцы не бегут в Россию? Ты можешь почитать в любых независимых источниках, что миллион беженцев из Украины сейчас находится в Молдове, Польше, Румынии и других странах. Если это спецоперация по спасению, то спасенное мирное население оставалось бы в своих городах или перебиралось в Россию.

Вам постоянно врут!

В нашей стране есть политическая оппозиция, независимые СМИ и свобода слова. А в России сейчас ввели уголовную ответственность за неподдержку войны. Ваша оппозиция убита или посажена в тюрьму, запрещено выражать даже безобидное мнение, соцсети отключены, а независимые СМИ уничтожены. Почему, зная это, ты считаешь, что врут нам?

Ваш президент - нацист/ненавидит Россию

Наш президент из украинско-еврейской семьи, три его родственника - жертвы Холокоста, а родной дед прошел войну. Кстати, Зеленский из русскоязычного города - Кривого Рога. Всю жизнь говорил на русском, работал с россиянами, а когда стал президентом, то рассказывал, что берет уроки украинского языка. И за него проголосовало 74%, хотя баллотировались и более националистичные кандидаты. До войны Зеленский иногда переходил в интервью на русский - видно, что это более привычный ему язык.

Если бы Россия не пришла, пришло бы НАТО

Украина не входит в НАТО и даже не была близка к тому, чтобы стать членом альянса. У НАТО не было никаких оснований приходить в Украину. Но теперь война Путина действительно пугает соседние страны и может только поспособствовать расширению НАТО. Например, нейтральные финны уже поднимают этот вопрос. То есть если Путин боролся с НАТО, то он сделал только хуже.

Если бы Россия не пришла, то на Россию напали бы

На обладателей ядерного оружия не нападают - таких стран-суицидников просто нет. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия и ряд стран подписали гарантии нашей территориальной безопасности. В 2014 году именно Россия нарушила эти договоренности. Сейчас нет ни одного доказательства, что вашей стране что-то грозило, тем более - с территории Украины, которая даже не входит в НАТО.

Я не верю никому! Идет информационная война

Я согласен (согласна), что докопаться до истины бывает сложно. Ты можешь начать с маленьких, самых очевидных шагов. Например, можно ли доверять государственным СМИ, если они полностью подконтрольны правящей партии? С самого начала они заявляли, что российская армия не несет потерь, но так же не бывает в военных действиях. Отбрось то, чему точно нельзя верить. Посмотри видео и фото в зарубежных источниках - не российских, не украинских. В конце концов, у тебя есть я. Я - глаза и уши этой войны для тебя. Зачем мне обманывать тебя?

Один из разделов называется "ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ". Вот его пункты:

  • Звонить, чтобы выплеснуть обиду и злость;
  • Говорить "Как можно не понимать?";
  • Навязывать, давить, говорить резко;
  • Зацикливаться и повторяться;
  • Поддаваться эмоциям;
  • Заканчивать разговор радикально.

Полное содержание сайта здесь.

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