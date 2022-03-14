"Папа, поверь": как объяснить родителям, что идет война

А почему Украина вообще воевала на Донбассе?

ЛНР и ДНР - это территории Украины , которые Россия попыталась незаконно отделить, как уже сделала с Крымом. И все следующие 8 лет Россия поддерживала войну на Донбассе своим оружием, техникой, военными. Даже Скабеева в одном из последних эфиров заявила, что 8 лет назад Россия вторглась в Украину. И все эти 8 лет Украина боролась и продолжает бороться за свои легитимные территории. Ваша власть и тогда использовала повод помощи, чтобы начать военные действия в Украине. Но пророссийские настроения части граждан Донбасса не давали России никакого права вторгаться. Например, Европа не захватывает Калининградскую область, Китай - Амурскую, а Япония - Сахалинскую.

Россия сейчас спасает Донбасс

Российская армия сейчас никак не помогает мирным жителям Донбасса, а пытается прорваться вглубь страны и захватить Киев. Донбасс продолжает жить под еще более страшными обстрелами, и его мирными жителями никто не занимается с российской стороны. А требования Путина на переговорах касаются не помощи Донбассу, а влияния на всю Украину, ее государственные границы, ее власть. Спасение кого-то в чужой стране - это всего лишь прикрытие, чтобы ворваться в эту страну и делать что угодно. И Россия действует по такой схеме не первый раз.

Это не война, а спецоперация

Одна страна пересекла границы другой, обстреливает и захватывает города, убивает и военных, и мирных граждан. Это именно война. Власти России боятся этого громкого слова, потому что "спецоперация" звучит проще, приятнее и не так страшно для русского народа. Но это всего лишь способ манипулировать вами и вашими чувствами.

Украинцы умоляли Путина защитить их от нацизма

Если это так, то почему сегодня украинцы не бегут в Россию? Ты можешь почитать в любых независимых источниках, что миллион беженцев из Украины сейчас находится в Молдове, Польше, Румынии и других странах. Если это спецоперация по спасению, то спасенное мирное население оставалось бы в своих городах или перебиралось в Россию.

Вам постоянно врут!

В нашей стране есть политическая оппозиция, независимые СМИ и свобода слова. А в России сейчас ввели уголовную ответственность за неподдержку войны. Ваша оппозиция убита или посажена в тюрьму, запрещено выражать даже безобидное мнение, соцсети отключены, а независимые СМИ уничтожены. Почему, зная это, ты считаешь, что врут нам?

Ваш президент - нацист/ненавидит Россию