"Российский телевизор значит для них больше, чем дочь и сестра"

Но я все еще пыталась достучаться до родителей и сестры. Когда я увидела запись бомбежки Харькова, меня эмоционально накрыло, и я на этой волне написала сестре: "Посмотри, как "не трогают мирных людей", посмотри, что делают российские солдаты". После этого сестра тоже меня заблокировала. Они не хотят слышать, они боятся потерять доверие той картинке, которую создало российское ТВ.

Я решила не стучаться в закрытую дверь, и больше мы не общались. Но на 8 марта она меня разблокировала и поздравила с праздником. Ни извинений, ни объяснений в духе "ну, да, мы не согласны, но мы родные люди". "С праздником" - как будто не было наших разговоров о войне.

У меня не было никакого настроения принимать ее поздравления. Я спокойно начала говорить: "Я понимаю, что не изменю ваше мнение, но просто посмотри". Я начала скидывать видео от коллег и друзей с нейтральными подписями, мол, просто видео сделано в таком-то районе такого-то числа. Сестра отвечала, мол, это же те нацики, которые папу ранили 7 лет назад, так что Украина получает по заслугам. Я объяснила, что в том, что начался этот конфликт, виноваты обе стороны - тогда все-таки правительство было другое, и оно тоже совершало ошибки. Но сейчас

не украинцы бомбят школы и детские больницы.

Я упрашивала ее посмотреть, проанализировать, сравнить то, о чем я говорю, с тем, как это подадут на российском ТВ. Последнее, что она сказала, было "Я тебя услышала".

На этом все: мне не пишут, не звонят. С родителями у меня связь только через сестру. Наверно, они переживают за меня, но они не пытаются узнать, как у меня дела, получается ли у меня устроиться на новом месте, где я вообще. С сестрой мы последний раз общались неделю назад. Она тоже не узнает, что со мной происходит, нужна ли мне помощь, вернусь ли я в Украину.

Надеюсь, что у родственников хотя бы чуть-чуть откроются глаза, но, мне кажется, обратно в семью с моей позицией меня никто не примет. Надеюсь, что хотя бы будем иногда созваниваться, чтобы я могла узнать, что с родителями и сестрой все в порядке, они живы-здоровы. Конечно, скучаю по ним, но мне очень обидно, что российский телевизор значит для них больше, чем их дочь и сестра.

"Ба, они уже стреляют по мирным"

Валерия, студентка из Киева

Моя бабушка и ее брат живут в Сибири. Бабушка там родилась, отучилась в институте, а потом познакомилась с моим дедушкой из Донецка и переехала за ним туда. Большую часть жизни она прожила в Украине.