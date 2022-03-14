Начался новый раунд российско-украинских переговоров

Михаил Подоляк назвал тяжелым очередной раунд российско-украинских переговоров, которые проходят по видеосвязи, пишет "Медуза".

"Стороны активно высказывают свои позиции. Коммуникация ведется, но тяжело. Причина разлада - слишком разные политические системы.

Украина - это свободный диалог внутри общества и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк в Twitter.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Ранее Подоляк написал, что неформальные переговоры в выходные были конструктивными, сообщает Русская служба BBC.

"Я думаю, что мы добьемся определенных результатов буквально за считаные дни", - отметил в воскресенье, 13 марта, Подоляк.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Переговоры, сообщал ТАСС со ссылкой на члена украинской делегации, главу парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамию, были запланированы на 10:30 (по Москве или по Киеву - не уточняется. В Риге время совпадает с Киевом).

Владимир Зеленский назвал задачей украинской делегации добиться его встречи с Владимиром Путиным.

Целью переговоров он назвал "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины.