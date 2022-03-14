Пн, 14.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В российско-украинских переговорах - "перерыв" до вторника
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В новом раунде переговоров между Россией и Украиной объявлена "техническая пауза", сообщил постоянный член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

Очередной раунд переговоров, которые проходят по видеосвязи Подоляк назвал тяжелым, пишет "Медуза". 

"Стороны активно высказывают свои позиции. Коммуникация ведется, но тяжело. Причина разлада - слишком разные политические системы.

Украина - это свободный диалог внутри общества и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее Подоляк написал, что неформальные переговоры в выходные были конструктивными, сообщает Русская служба BBC.

"Я думаю, что мы добьемся определенных результатов буквально за считаные дни", - отметил в воскресенье, 13 марта, Подоляк.

Около 16:00 советник главы офиса Зеленского и представитель украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах объявлена "техническая пауза". Перерыв объявлен до вторника, 15 марта.

Контекст и задачи переговоров

Переговоры, сообщал ТАСС со ссылкой на члена украинской делегации, главу парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамию, были запланированы на 10:30 (по Москве или по Киеву - не уточняется. В Риге время совпадает с Киевом). 

Владимир Зеленский назвал задачей украинской делегации добиться его встречи с Владимиром Путиным.

Целью переговоров он назвал "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины.

Также сегодня ожидаются переговоры между США и Китаем. Они состоятся из-за опасений о возможной отправке Пекином помощи России.

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