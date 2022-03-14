Кадыров заявил, что приехал в зону боевых действий в Украине
Глава Чеченской республики Разман Кадыров написал в своем Telegram-канале, что приехал в зону боевых действий в Украине и находится под Киевом, пишет "Настоящее время".
Глава Чеченской республики Разман Кадыров написал в своем Telegram-канале, что приехал в зону боевых действий в Украине и находится под Киевом, пишет "Настоящее время".
"С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны - старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух", - сообщил Кадыров. Он уточнил, что распространенное накануне видео о его нахождении в Украине было снято в Гостомеле.
В Украину в настоящее время направлены части чеченской Росгвардии, которые принимали участие в боях за несколько городов. А близкие к главе ЧР ресурсы распространяют видео, в которых кадыровцы сообщают об "освобождении" от "нацистов" населенных пунктов в Украине и о том, что раздают там продукты местным жителям. В одном из последних видео сообщается, что кадыровцы находятся в захваченном российскими войсками Мелитополе, в котором недавно был похищен законно избранный мэр города Иван Федоров.
Также Кадыров сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, которым руководит его мать, закупил бронированные автомобили для глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также для командира батальона сепаратистов "Спарта".