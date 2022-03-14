Кадыров заявил, что приехал в зону боевых действий в Украине

"С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны - старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух", - сообщил Кадыров. Он уточнил, что распространенное накануне видео о его нахождении в Украине было снято в Гостомеле.

В Украину в настоящее время направлены части чеченской Росгвардии, которые принимали участие в боях за несколько городов. А близкие к главе ЧР ресурсы распространяют видео, в которых кадыровцы сообщают об "освобождении" от "нацистов" населенных пунктов в Украине и о том, что раздают там продукты местным жителям. В одном из последних видео сообщается, что кадыровцы находятся в захваченном российскими войсками Мелитополе, в котором недавно был похищен законно избранный мэр города Иван Федоров.