Лембергс после выхода из тюрьмы отправился на лечение в Мюнхен

Рижский окружной суд сообщил, что продолжит рассматривать уголовное дело Лембергса 22 марта. Ранее рассмотрение дела было запланировано на 15 марта, однако в связи с болезнью резервного судьи рассмотрение дела было отложено.

В конце февраля Лембергс был выпущен под залог в размере 100 000 евро. Деньги были внесены его женой и поступили из личных сбережений.

После выхода на свободу политик рассказал, что продолжит работу в Вентспилсской городской думе в качестве депутата, а также продолжит возглавлять политическую партию.

Напомним, 22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Суд постановил включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.