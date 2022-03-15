В Даугавпилсе флаг Украины у музыкальной школы привел к разногласиям

С одного флагштока возле школы снят флаг города, и теперь на его месте развевается украинский флаг.

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что недоброжелатели сняли флаг. Однако директор средней школы, бывший депутат городской думы Айвар Брок (Латгальская партия) сообщил агентству LETA, что украинский флаг по-прежнему на месте.

"С учетом степени важности временно был снят флаг Даугавпилса, который заменили флагом Украины. Если поступит распоряжение Министерства культуры убрать флаг Украины, то мы это сделаем", - сказал Брок.

Мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") на пресс-конференции во вторник не стал комментировать, почему над зданием думы не поднят украинский флаг, предложив ознакомиться с его мнением в социальных сетях.

"С сожалением надо признать, что директор музыкальной средней школы публично снял флаг города и заменил его флагом Украины. Мы как самоуправление нисколько не возражаем против того, чтобы таким образом выражалось отношение к событиям на Украине", - сказал Элксниньш.

Однако, по его мнению, для установки дополнительного флага возле здания школы нужен четвертый флагшток, который Брок не хочет устанавливать.

В настоящее время самоуправление обсуждает с бюро министра культуры идею об установке четвертого флагштока возле школы, так как она находится в подчинении Министерства культуры.

"У нас есть несколько муниципальных учреждений, на которых развеваются флаги Украины, но у них по четыре флагштока. Достоинство городского флага при этом не затрагивается", - указал Элксниньш.