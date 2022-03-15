В Даугавпилсе флаг Украины у музыкальной школы привел к разногласиям
В Даугавпилсе возникли разногласия из-за вывешенного на Даугавпилсской музыкальной средней школе имени Станислава Брока украинского флага, стало известно агентству LETA.
В Даугавпилсе возникли разногласия из-за вывешенного на Даугавпилсской музыкальной средней школе имени Станислава Брока украинского флага, стало известно агентству LETA.
С одного флагштока возле школы снят флаг города, и теперь на его месте развевается украинский флаг.
В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что недоброжелатели сняли флаг. Однако директор средней школы, бывший депутат городской думы Айвар Брок (Латгальская партия) сообщил агентству LETA, что украинский флаг по-прежнему на месте.
Мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") на пресс-конференции во вторник не стал комментировать, почему над зданием думы не поднят украинский флаг, предложив ознакомиться с его мнением в социальных сетях.
"С сожалением надо признать, что директор музыкальной средней школы публично снял флаг города и заменил его флагом Украины. Мы как самоуправление нисколько не возражаем против того, чтобы таким образом выражалось отношение к событиям на Украине", - сказал Элксниньш.
В настоящее время самоуправление обсуждает с бюро министра культуры идею об установке четвертого флагштока возле школы, так как она находится в подчинении Министерства культуры.
"У нас есть несколько муниципальных учреждений, на которых развеваются флаги Украины, но у них по четыре флагштока. Достоинство городского флага при этом не затрагивается", - указал Элксниньш.
Самоуправление готово за свой счет установить четвертый флагшток возле здания музыкальной школы.