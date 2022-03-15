РФ вводит санкции против Джо Байдена и премьера Канады

В их число попали госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Минобороны Ллойд Остин,экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Джо Байдена - Хантер Байден.

Им всем запрещен въезд в Россию.

Как сказано, соответствующие санкции приняты "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ".

Чуть позднее МИД России сообщил о введении санкций и против премьер-министра Канады Джастина Трюдо.