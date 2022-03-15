Вт, 15.03.2022
Я пишу ему автограф, и он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает у себя подсветку. Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".
Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".

РФ вводит санкции против Джо Байдена и премьера Канады

Джо Байден. ФОТО: Ting Shen

Власти России ввели персональные санкции против американского президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников США.

В их число попали госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Минобороны Ллойд Остин,экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Джо Байдена - Хантер Байден.

Им всем запрещен въезд в Россию.

Как сказано, соответствующие санкции приняты "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ".

Чуть позднее МИД России сообщил о введении санкций и против премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Соединенные Штаты ввели санкции против главы России Владимира Путина, министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и прочих высокопоставленных чиновников еще 25 февраля, на следующий день после вторжения российских войск в Украину. Санкции коснулись заморозки активов РФ, а в Белом доме допустили, что они могут значить и запрет на въезд на территорию США.

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