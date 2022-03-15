РФ вводит санкции против Джо Байдена и премьера Канады
Власти России ввели персональные санкции против американского президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников США.
Власти России ввели персональные санкции против американского президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников США.
В их число попали госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Минобороны Ллойд Остин,экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Джо Байдена - Хантер Байден.
Им всем запрещен въезд в Россию.
Как сказано, соответствующие санкции приняты "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ".
Чуть позднее МИД России сообщил о введении санкций и против премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Соединенные Штаты ввели санкции против главы России Владимира Путина, министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и прочих высокопоставленных чиновников еще 25 февраля, на следующий день после вторжения российских войск в Украину. Санкции коснулись заморозки активов РФ, а в Белом доме допустили, что они могут значить и запрет на въезд на территорию США.