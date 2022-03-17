Поговорили с той самой украинкой из рижской кофейни. В ее первый рабочий день!

В ночь на 24 февраля Марина с супругом и дочерью были дома, в Харькове. В полпятого утра прозвучали взрывы. Далее: подвал - переезд в другой город к родителям, а спустя менее двух недель - 8 марта - прибытие в другую страну. Этой страной стала Латвия. В Украине у Марины остались супруг и родители. Она с сожалением говорит о войне и очень надеется в скором времени вернуться домой. Но и здесь не планирует сидеть, сложа руки.

"Я считаю, что очень правильную страну выбрала для того, чтобы переждать этот период. Меня поддерживает ваш народ, меня поддерживает мой круг людей, и меня поддерживает то, что мой супруг и родители живы", - отвечает Марина на вопрос, что придает ей силы в это время.

Говоря о приеме в Латвии, она отметила, что уже с самого начала помогали именно латвийцы. "Ваши волонтеры были на связи и встретили нас на границе. Напоили моего ребенка чаем. Также они предоставили нам жилье на два месяца бесплатно. Мы здесь живем три семьи, у меня друзья раньше сюда приехали", - рассказывает Марина.

Когда-то у нее была своя кофейня, так что опыт работы и знание дела есть - ее приняли на работу в Kurts.

"На самом деле ваши люди очень тепло принимают нас. Мне сегодня [15 марта] очень много добрых слов сказали - слов поддержки. Подарили сладости, цветы", - поделилась Марина впечатлениями о первом рабочем дне.

Мы говорим по телефону - чувствуется, как она улыбается, рассказывая об этом, добавляя, что удалось немного побеседовать и с теми, кто знает українську мову.

Некоторые латвийцы - преимущественно в соцсетях - беспокоятся о засилье всего сине-желтого, неравных требованиях и рассуждают о том, что "все не так однозначно". Возникает вопрос - есть ли разница в приеме русскоязычными и латышами? Марина отвечает:

"На самом деле нет разницы. По крайней мере мне не встречались люди, которые были настроены негативно. Таких людей не было".

Она признается, что пока не знает обо всех гарантиях, предоставляемых Латвией беженцам, ведь ее главной целью было - найти работу, "чтобы самой зарабатывать деньги". Среди важных факторов она отмечает, что ее дочку приняли в школу для нацменьшинств [украинская школа переполнена].

Спрашиваю Марину, какая помощь еще пригодилась бы, - она на сей счет лаконична: