"Почему со мной говорят по-русски? Потому что твой кофе готовит девушка из Украины"
Латвия продолжает принимать у себя беженцев. Среди первых компаний, принявших на работу беженцев из Украины - кофейный домик KURTS и парикмахерская GRIEZE.
Латвия продолжает принимать у себя беженцев. Среди первых компаний, принявших на работу беженцев из Украины - кофейный домик KURTS и парикмахерская GRIEZE.
Об этом оба предприятия сообщили на своих страницах в Facebook.
"Почему со мной в кофейном домике Курта разговаривают по-русски?
Потому что твой кофе готовит Марина. Она из Украины и еще не знает латышского языка, и я на самом деле очень надеюсь, что ей и не придется этого делать, потому что нигде не бывает так хорошо, как дома", - написали в Facebook кофейни, добавив, что муж Марины находится в Украине, пока они с ребенком - у нас, в Латвии.
"Отнеситесь с пониманием к языковому барьеру, Марина - профессиональный бариста и очень хорошо умеет готовить кофейные напитки, она очень старается освоить ключевые слова - liela, maza, auzu piens... Она очаровательная, и давайте облегчим ей это и без того нелегкое время! Она говорит на украинском, русском и немного на английском".
В свою очередь, в парикмахерской GRIEZE рассказали:
"С 23 марта у нас начинает работу Элорья - чудесная, опытная и талантливая парикмахер из Украины.
Ей легко даются как сложные окрашивания волос, так и различные стрижки и прически".
В записи также поделились портфолио девушки и контактными данными, как записаться к мастеру.
Оба поста собрали множество положительных реакций. Инициативы компаний поддержали многие латыши. Например, публикация кофейни собрала еще и более 100 комментариев, в которых пользователи обещали поддержать Марину и попробовать ее кофе.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что украинские медики смогут работать в Латвии даже без знания государственного языка, а на портале вакансий Государственного агентства занятости украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест.
На работу беженцев принимает и сеть магазинов Lidl. А Rīgas namu pārvaldnieks предлагает работу для инженеров, сантехников, электриков и представителей других профессий. Знание латышского языка требовать не будут, заявили в компании.