В Риге в среду воздух прогреется до +11 градусов
Риге в среду воздух вновь прогреется до +9…+11 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Риге в среду воздух вновь прогреется до +9…+11 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет теплым и на остальной территории Латвии - воздух прогреется до +6…+11 градусов, только на востоке будет немного прохладнее - от +4 до +6 градусов.
В среду будет преобладать небольшая облачность, день пройдет без осадков.