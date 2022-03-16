Ср, 16.03.2022
Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи Марина Овсянникова после освобождения из суда
Марина Овсянникова после освобождения из суда

В Риге в среду воздух прогреется до +11 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Риге в среду воздух вновь прогреется до +9…+11 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет теплым и на остальной территории Латвии - воздух прогреется до +6…+11 градусов, только на востоке будет немного прохладнее - от +4 до +6 градусов.

В среду будет преобладать небольшая облачность, день пройдет без осадков.

Последние новости

НАВЕРХ
Back