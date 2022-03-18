"Мы в Риге, нам негде ночевать". Как горячая линия борется за каждого 24/7

Если вбить в Google-поисковике "беженцы из Украины, Латвия", одной из первых будет ссылка Рижского самоуправления riga.lv. Когда переходишь по ней, тут же на весь экран всплывает окно, приглашающее переключиться на https://www.ukraine-latvia.com/lv. Именно на этом сайте на четырех языках - украинском, русском, английском и латышском, и да, именно в такой последовательности - собрана вся самая необходимая информация для жителей Украины, бегущих от войны сюда, в Латвию.

И если знаменитый Центр для беженцев в Доме конгрессов работает только по рабочим дням и в рабочее время, то номер телефона +371 27380380 - круглосуточный. За него отвечает Фонд интеграции общества, а обслуживает его социальное предприятие Sonido.

С одним из ее волонтеров - Виталием Яковлевым - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" мы и поговорили о том, как все устроено.

По его словам, у каждого, кто работает на линии, есть протокол - порядка 100 листов информации о медицинской, юридической, психологической и другого вида помощи, о возможностях получения которой они и рассказывают звонящим. Этот протокол размещен в онлайн-системе и постоянно обновляется, на что указывает дата и время последнего обновления. Волонтеры четко отвечают по тому, что подразумевает протокол, нестандартные вопросы передаются дальше в Фонд интеграции.

Самый частый вопрос: "Здравствуйте, мы приехали, сейчас находимся в Риге, нам негде ночевать, что делать?". Такие запросы перенаправляются в Пожарно-спасательную службу (VUGD), которая занимается расселением.

Справедливо ли заявлять, что ни один беженец из Украины не останется ночевать на улице? "Это 100%. У меня был звонок пару дней назад в одиннадцать часов вечера. Мне позвонили с границы Терехово две бабушки 60 и 72 лет. Сказали, что время одиннадцать, что на улице темно, холодно, ветер и они вообще не понимают, что делать. И мы очень оперативно с ближайшими самоуправлениями созвонились и в течение часа урегулировали вопрос. А утром я просто позвонил со своего личного телефона, спросил, на месте ли они. "Да-да, нас встретили, спасибо, положили спать, мы уже позавтракали". То есть мы прямо боремся за каждого", - ответил Яковлев.