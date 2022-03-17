"О своем народе подумали бы...", "А где маски и дистанция?", "А как же наши пенсионеры?" - вот такие комментарии мы видим в социальных сетях под статьями, видео и фотографиями с украинскими беженцами в Латвии. В это время сотни жителей Украины стоят в длинной очереди у Дома конгрессов, ведь на данный момент это единственный Центр для беженцев в Риге. Мы поговорили с координатором Рижской думы, которая сейчас работает в центре, с волонтерами, которые вызвались помочь, а главное - с людьми, которые 24 февраля 2022 года проснулись от взрывов.

"Вы по записи или нет?"

Очередь действительно длинная, она простирается вплоть до конца площади у Дома конгрессов. В приоритете люди, которые пришли по записи, или, как в очереди говорят - по талонам. Заранее можно записаться и прийти в определенное время, однако многие приходят "не по записи", из-за этого и создается такая очередь. Некоторые приходят уже второй или третий раз, чтобы дополучить документы.

На входе стоят сотрудники Государственной пограничной охраны, они проверяют паспорта и допускают людей пройти дальше. Однако если у человека нет данного документа, он заполняет другой протокол.

У большинства паспорта имеются, а вот водительские удостоверения есть далеко не у всех, но что с этим делать, пока никто не знает, этот вопрос открыт.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Заходим внутрь, поднимаемся по главной лестнице. Слышен громкий гул, где-то плачет ребенок, кто-то с большими сумками бежит в другой конец зала, а кто-то стоит с маленькой собачкой. Каждый день в этом зале регистрируются примерно 700 человек.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В большом помещении оборудован зал ожидания, здесь размещены экраны, на которых отображаются номера и информация о том, куда идти.

Есть указатели на украинском, английском и иногда на русском языке.

Визы, психологическая помощь и билеты в зоопарк: за какими услугами приходят беженцы

Если говорить о документах и услугах, то, по словам координатора коммуникационных проектов Рижской думы Эдиты Матусевичи, на данный момент в центре можно:

подать заявку на оформление визы (кстати, это самый популярный запрос на данный момент, так как только с визой есть возможность начать работать и заключить договор);

найти жилье, если оно необходимо;

получить консультацию о возможностях трудоустройства;

получить консультацию о вопросах здоровья у NVD;

подать заявления на предоставление социальных пособий;

получить социальную и психологическую поддержку;

получить продуктовые наборы Европейского союза.

Кроме того, в центре можно зарегистрировать детей для посещения рижских школ и детских садов. По данным на 15 марта, заявки на получение образования подали 655 детей, из них 185 - в детские сады, а 470 - в школы. По словам Эдиты Матусевичи, в основном в центр приходят семьи с детьми, а средний возраст посетителя центра - 26-27 лет.

Посетителям центра выдают билет на проезд в рижском общественном транспорте, билет в Рижский зоопарк, а также SIM-карту латвийского оператора мобильной связи с неограниченными звонками по Латвии и в Украину.

"Звоним по утрам родственникам и проводим перекличку. Вроде пока все живы": история Николая и Александры

У лестницы стоит пожилая пара - Николай и Александра. На машине они проехали практически 2000 километров из города Васильков (Киевская область) через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву - и вот они в Латвии, в Риге. Когда-то их дочка вышла замуж и переехала в Ригу, сейчас она забрала родителей к себе.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

По словам Александры, именно их город попал под первые обстрелы, так как рядом с ними находится военная часть, которую бомбили в первую очередь.

Они побежали в гараж, в котором был подвал. Когда поняли, что ситуация не налаживается - решили, что пора уезжать. На родине у них остались родственники и друзья, с которыми они поддерживают связь.

"Звоним по утрам родственникам и проводим перекличку. Вроде, слава Богу, пока все живы!" - рассказала Александра.

Перекличку проводить важно и нужно, указывает женщина, так как воздушные тревоги проходят "по пять раз на день" и, в принципе, все спят одетыми, чтобы в любой момент можно было побежать в убежище.

"В лагере на польской границе нас кормили бургерами": история Елены

Свою очередь ждет Елена, молодая девушка, которая когда-то из родного города Ровно переехала в Киев.

Утро 24 февраля она описывает так: "Если бы меня не разбудили, то я бы и дальше спала. Просто в моем районе не было слышно сирен и мне звонили, звонили, звонили". Звонил ей дядя, который первое что сказал: "Собирай вещи, у тебя есть 10 минут, и ты едешь ко мне!", - а так она бы и дальше спала.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Они остались в Полонном (город в Хмельницкой области Украины) буквально на один день, так как поняли, что надо ехать в более безопасное место в Западной Украине. Как только они уехали из Полонного, в городе начались обстрелы.

28 февраля Елена выехала на поезде в Ивано-Франковск и ехала более 20 часов, далее нашла того, кто бы смог ее отвести к границе с Польшей. Девушка вспоминает, что сам путь был очень эмоциональным. С ними были мамочки с детьми, которые под дождем пересекали границу. Елена вспоминает, что, добравшись до лагеря для беженцев на польской границе, они ощутили очень хорошее отношение к себе и их даже кормили бургерами.

"Нам сказали, что общественного транспорта до Кракова нет и нужно ждать, когда кто-то предложит свою помощь, а это может быть очень долго, даже два дня", - поделилась Елена.

Однако им, если так можно сказать, повезло. Она увидела польского мужчину, который приехал на бусе и отвозил людей в Краков. Он им помог. Далее они добрались до Варшавы, и мальчик, с которым они ехали, сказал, что его папа живет в Эстонии и готов оплатить им автобус до Риги. Так Елена оказалась в Латвии.

Бабушка, дедушка, брат и мама девушки остались в Украине, но находятся в западной части страны, в относительной безопасности.

"Мама шьет бронежилеты, а потом их тестируют, какое оружие пробивает, а какое не пробивает. Должны вот сейчас сшить 150-200 бронежилетов. Брат строит блокпосты, сетки шьет. Хотел пойти в тероборону, но сказали, что мест нет", - поделилась Елена.

"Мы собирались в садик, папа пошел прогревать машину, а дядя сказал, что война началась": история Ларисы и Яны и их детей

Лариса и Яна также ждут своей очереди в зале ожидания. С ними их дети: маленький Тимофей, Настя и София. Родом они из маленького города Александрия (328 км от Киева и 168 км от Днепра).

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"Хочется домой!" - сразу сказали женщины. На родине у них остались мужья и отцы.

24 февраля 2022 года все проснулись и собирались на работу, но нам сказали, что началась война и все бомбят. Маленький Тимофей вспомнил это утро так:

"Мы собирались в садик, папа пошел прогревать машину, а дядя сказал, что война началась".

Не успев взять ни учебников, ни школьных принадлежностей для детей, 5 марта они уехали из Украины и через три дня оказались в Латвии, так как тут живут их родственники, которые их приютили.

История о том, как маленький мальчик Густав сделал большое добро для украинских детей

Рядом со столиками регистрации в самом уголке расположился детский уголок. В нем посетители центра могут на время оставить детей, чтобы те могли поиграть, порисовать или пособирать фигурки, пока взрослые бегают и заполняют бумаги. В нем работает Дайга, а вместе с ней еще четыре добровольца.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"Есть дети, которые рисуют или раскрашивают что-то в цвета украинского флага, но обычно мальчики хотят рисовать машинки, а девочки - Барби, - рассказывает волонтер. - У нас нет кукол, поэтому девочки больше рисуют, а еще у нас здесь мало места, но все очень дружны".

Один мальчик по имени Густав решил сделать доброе дело и принес целую коробку со своими собственными машинками. По словам Дайги, когда центр только начал свою работу - игрушек совсем не было, но она рассказала об этом коллегам, и потихоньку начали приносить.

"Это был такой классный поступок со стороны Густава, я даже не успела сфотографировать его или узнать его фамилию", - поделилась Дайга. А еще в игровом уголке скоро будет хоккейный стол, но его еще не установили, потому что не выбрали место.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"У нас здесь есть и более разговорчивые дети, и те, кто просто тихо играет сам. В первый день, когда не было волонтеров, мне приходилось какое-то время присматривать за двумя колясками, двумя маленькими детьми и вообще всей детской площадкой. Думали, что здесь будет около 10-20 детей, но бывает и около 30", - говорит Дайга.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

На вопрос, чего здесь не хватает, она заметила, что это детские подгузники, так как мамы очень часто их используют для своих малышей. Кроме детского уголка, организаторы показывают детям мультфильмы на большом экране.

Если спуститься по лестницу еще ниже и пройти через гардероб, но там находится кафе/столовая, куда может прийти любой посетитель центра и поесть горячего супа или перекусить грушей и выпить сок. Супы предоставляют местные рижские рестораны - именно так они решили проявить милосердие и помочь беженцам. Стоит отметить, что деньги на продукты и приготовление еды берут из сбережений, которые удалось собрать на портале Ziedot.lv (на данный момент это 6 174 980,81 евро).

А что по цифрам? Сколько всего беженцев в Риге?

Если говорить о конкретных цифрах, то, по данным на 16 марта, в центре для беженцев в Доме конгрессов зарегистрировались 4343 человека. Об этом сообщил мэр столицы Мартиньш Стакис.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Новый центр для беженцев в бывшем здании Рижского технического университета (RTU)

До 18 марта, то есть до этой пятницы, центр поддержки жителей Украины в Доме конгрессов продолжит свою работу в нынешнем объеме.