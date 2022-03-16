Даугавпилсский завод: Возможно придется сократить 300 рабочих

В компании отмечают, что с 24 февраля финансовое положение DLRR находится под угрозой из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины, так как завод выполнял крупный заказ для украинской компании Metinvest Group, за который украинская компания не может выплатить 8 229 550 евро из-за политической ситуация.

По словам представителей завода без немедленного и эффективного механизма поддержки будут последствия, которые затронут не только Даугавпилсский край, но и будут ощущаться на национальном уровне.

Представители ДЛРР подчеркивают, что руководство завода будет вынуждено провести коллективные увольнения, если не получит государственную поддержку. Таким образом оставит без работы не менее 300 сотрудников, повлияет на повседневную жизнь не менее 1000 человек - семей безработных специалистов.

Также по словам представителей завода, цепная реакция последует в деятельности как минимум 70 из этих 360 партнеров DLRR. Для этих компаний очень важна экономическая деятельность фабрики, так как она обеспечивает большую часть дохода партнеров по сотрудничеству, а это означает, что подавляющее большинство этих компаний также обанкротится и будет вынуждено увольнять сотрудников.

В дальнейшем компания не исключает консервацию и закрытие завода, поскольку восстановить работу завода такого масштаба и специфики после остановки так просто не представляется возможным. На этом этапе все сотрудники будут уволены, а компания прекратит свою деятельность.