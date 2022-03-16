Путин - о войне в Украине: "Операция развивается успешно"

"Что касается тактики боевых действий, которую выработали минобороны и генеральный штаб, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - заявил Путин.

Он назвал "откровенным кровавым терактом" обстрел Донецка "Точкой -У" 14 марта. Киев отрицает нанесение удара своими военными.

По словам президента России, "в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса": "Не захотели. Ну что же, это их решение. А осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно".

Кроме того, по словам Путина, российская армия сорвала планы Украины, якобы собиравшейся начать преступление в Донбассе и Крыму.

Президент России в очередной раз рассказал, что Украина якобы собиралась разрабатывать собственное ядерное оружие и проводила военно-биологические программы под руководством США. Напомним, Киев и мировое сообщества считает такие обвинения нелепыми.

Путин еще сказал, что доверие к доллару как к основной резервной валюте подорвано, а аресты зарубежных активов российского бизнеса - урок для российских предпринимателей о том, нет ничего надежней инвестиций на родине.

"Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра. Но есть те, кто хочет быть в "высшей касте", сидеть на Западе, однако их лишь используют", - сказал Путин, отметив, что Запад пытается расколоть российское общество и использовать "пятую колонну".

"Убежден. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", - подытожил Путин.

Как пишет "Медуза", речь президента России про Украину продолжалась порядка 20 минут, после чего он все-таки высказался и по экономическим вопросам. Главное по мнению "Медузы":