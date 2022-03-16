Появилось фейковое видео, на котором Зеленский якобы призывает солдат сложить оружие
В интернете появилось фейковое видео, на котором якобы Владимир Зеленский призывает украинских солдат сложить оружие и сдаться, сообщает Би-би-си.
В интернете появилось фейковое видео, на котором якобы Владимир Зеленский призывает украинских солдат сложить оружие и сдаться, сообщает Би-би-си.
Отрезок фейкового видео был опубликован и на сайте издания "Украина 24", а письменный фрагмент сообщения появился в телеэфире. "Украина 24" распространила сообщение, указав, что сайт издания был взломан.
Сам Зеленский указал, что он "может призвать сложить оружие и идти домой только российских солдат".
Би-би-си указывает, что видео, скорее всего, создали при использовании так называемой технологии deepfake, позволяющей в видео заменять одно лицо другим, что обычно дает очень реалистичный результат.