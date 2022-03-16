Ср, 16.03.2022
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Появилось фейковое видео, на котором Зеленский якобы призывает солдат сложить оружие

ФОТО: BBC

В интернете появилось фейковое видео, на котором якобы Владимир Зеленский призывает украинских солдат сложить оружие и сдаться, сообщает Би-би-си.

Отрезок фейкового видео был опубликован и на сайте издания "Украина 24", а письменный фрагмент сообщения появился в телеэфире. "Украина 24" распространила сообщение, указав, что сайт издания был взломан.

Сам Зеленский указал, что он "может призвать сложить оружие и идти домой только российских солдат".

Би-би-си указывает, что видео, скорее всего, создали при использовании так называемой технологии deepfake, позволяющей в видео заменять одно лицо другим, что обычно дает очень реалистичный результат.

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