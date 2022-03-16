Появилось фейковое видео, на котором Зеленский якобы призывает солдат сложить оружие

Отрезок фейкового видео был опубликован и на сайте издания "Украина 24", а письменный фрагмент сообщения появился в телеэфире. "Украина 24" распространила сообщение, указав, что сайт издания был взломан.

Сам Зеленский указал, что он "может призвать сложить оружие и идти домой только российских солдат".