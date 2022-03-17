Маск вызвал Путина на "бой". Теперь в конфликте - Рогозин, Кадыров, мама Маска и даже Дуров

14 марта Илон Маск в Twitter вызвал Владимира Путина на поединок и поставил Украину на кон.

Твит дословно: "Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина".

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

С начала на твит отреагировал Рогозин, но это не очень интересно:

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.



А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

Но потом в "чат вошел" Рамзан Кадыров. Глава Чечни написал, что не советовал бы Маску "тягаться с Путиным".

"Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника".

Он пригласил Илона Маска в Чечню и предложил ему несколько вариантов, как "из нежной Илоны стать брутальным Илоном". Так, глава Чечни предложил несколько центров подготовки, в том числе бойцовский клуб "Ахмат".

"Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон", - написал Кадыров.

В ответ на угрозу Маск сменил в Twitter свое имя на Илону и написал:

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество".

Кадырову такая смена имени понравилась, он также посоветовал Маску: "Побереги руки, они понадобятся писать твиты".

Еще через время к словесному бою Кадырова и Маска присоединился еще один тяжеловес - Павел Дуров. Правда, похоже, он просто хотел прорекламировать Telegram. Дуров пригласил главу Space X в Telegram и сообщил, что зарезервировал для него ник "Илона".

We reserved https://t.co/KGDhp3mUHm for you – whenever you’re ready 👍 — Pavel Durov (@durov) March 16, 2022

На этом троллинг Кадырова не закончился, и в игру вступила мама Илона Маска Мэй:

You are so pretty Elona 💖💖 https://t.co/DXRpsrhgb8 — Maye Musk (@mayemusk) March 16, 2022