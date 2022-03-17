Маск вызвал Путина на "бой". Теперь в конфликте - Рогозин, Кадыров, мама Маска и даже Дуров
В этом споре участвуют Илон и Мэй Маск, Павел Дуров, Рамзан Кадыров, Дмитрий Рогозин. Рассказываем, что случилось!
В этом споре участвуют Илон и Мэй Маск, Павел Дуров, Рамзан Кадыров, Дмитрий Рогозин. Рассказываем, что случилось!
14 марта Илон Маск в Twitter вызвал Владимира Путина на поединок и поставил Украину на кон.
Твит дословно: "Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина".
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
С начала на твит отреагировал Рогозин, но это не очень интересно:
Ты, бесенок, еще молоденек,— РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20
Но потом в "чат вошел" Рамзан Кадыров. Глава Чечни написал, что не советовал бы Маску "тягаться с Путиным".
"Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника".
Он пригласил Илона Маска в Чечню и предложил ему несколько вариантов, как "из нежной Илоны стать брутальным Илоном". Так, глава Чечни предложил несколько центров подготовки, в том числе бойцовский клуб "Ахмат".
"Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон", - написал Кадыров.
В ответ на угрозу Маск сменил в Twitter свое имя на Илону и написал:
Кадырову такая смена имени понравилась, он также посоветовал Маску: "Побереги руки, они понадобятся писать твиты".
Еще через время к словесному бою Кадырова и Маска присоединился еще один тяжеловес - Павел Дуров. Правда, похоже, он просто хотел прорекламировать Telegram. Дуров пригласил главу Space X в Telegram и сообщил, что зарезервировал для него ник "Илона".
We reserved https://t.co/KGDhp3mUHm for you – whenever you’re ready 👍— Pavel Durov (@durov) March 16, 2022
На этом троллинг Кадырова не закончился, и в игру вступила мама Илона Маска Мэй:
You are so pretty Elona 💖💖 https://t.co/DXRpsrhgb8— Maye Musk (@mayemusk) March 16, 2022
Продолжим следить за развитием событий.