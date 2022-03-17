Чт, 17.03.2022
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Маск вызвал Путина на "бой". Теперь в конфликте - Рогозин, Кадыров, мама Маска и даже Дуров

Илон "Илона" Маск ФОТО: AFP/SCANPIX

В этом споре участвуют Илон и Мэй Маск, Павел Дуров, Рамзан Кадыров, Дмитрий Рогозин. Рассказываем, что случилось!

14 марта Илон Маск в Twitter вызвал Владимира Путина на поединок и поставил Украину на кон.

Твит дословно: "Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина".

С начала на твит отреагировал Рогозин, но это не очень интересно: 

Но потом в "чат вошел" Рамзан Кадыров. Глава Чечни написал, что не советовал бы Маску "тягаться с Путиным".

"Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника".

Он пригласил Илона Маска в Чечню и предложил ему несколько вариантов, как "из нежной Илоны стать брутальным Илоном". Так, глава Чечни предложил несколько центров подготовки, в том числе бойцовский клуб "Ахмат".

"Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон", - написал Кадыров. 

В ответ на угрозу Маск сменил в Twitter свое имя на Илону и написал:

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество".

Кадырову такая смена имени понравилась, он также посоветовал Маску: "Побереги руки, они понадобятся писать твиты".

Еще через время к словесному бою Кадырова и Маска присоединился еще один тяжеловес - Павел Дуров. Правда, похоже, он просто хотел прорекламировать Telegram. Дуров пригласил главу Space X в Telegram и сообщил, что зарезервировал для него ник "Илона".

На этом троллинг Кадырова не закончился, и в игру вступила мама Илона Маска Мэй:   

 Продолжим следить за развитием событий. 

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