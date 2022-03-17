Ветеран войны: Россия в Украине допустила те же ошибки, что и в Афганистане

В ходе обеих войн отмечается и мародерство, хотя в Афганистане советские солдаты больше занимались мародерством с целью выживания, а не улучшения материального состояния, как сейчас, о чем свидетельствуют прослушанные телефонные разговоры россиян.

"Тогда это было для собственного живота, а в Украине мародерство уже на другой ступени, когда людей просто убивают", - отметил Русиньш.

Обе войны также отмечены и сокрытием информации о погибших. В первые годы войны в Афганистане "нельзя было даже рот открыть" о такой войне и погибших. Теперь видно, что русские павших после боя не собирают или сжигают, а также закапывают в необозначенные могилы. Кроме того, у солдат отнимают телефоны.

"В советское время сколько могли, столько скрывали, однако когда начали отсылать в Советский Союз цинковые гробы, появились материнские комитеты, сыгравшие в этом вопросе большую роль", - добавил Русиньш.

При том, что русские в Украине своих даже не забирают после битвы, в Афганистане советские солдаты павших товарищей в целом не бросали.

"Все-таки пытались вывозить и не оставлять на месте, а происходящее в Украине - цинизм", - добавил Русиньш.

Несмотря на то, что россияне в первые дни вторжения сообщали, что уничтожают только военные объекты, теперь видно, что гражданская инфраструктура безжалостно бомбардируется. В данном случае напрямую обе войны сравнивать нельзя, так как в Афганистане такой городской инфраструктуры не было, однако если "выстрелы звучали со стороны поселка, то поселок не жалели и сравнивали с землей".

"В целом россияне допустили те же самые тактические и логистические ошибки, как и во время войны в Афганистане. Кроме того, разведка и анализ Украины были никакими, и в Украине наблюдаются тотальные расчеты с русскими.

Все это дополняется растратой и разворовыванием предусмотренных на модернизацию армии денег. Это, конечно, пошло на пользу Украине", - отметил Русиньш.

Коррумпированной перед поддержанным Россией вторжением в 2014 году была и украинская армия, однако Русиньш похвалил, как страна изменилась за этим восемь лет и подняла свою армию. "Я в свое время был в Украине в качестве наблюдателя на выборах, мне удалось поговорить с их ветеранами войны в Афганистане, и они рассказали, что командиры выжили и средства армии разворованы", - добавил Русиньш.

Говоря о нынешнем вторжении России в Украину, Русиньш, по его словам, изначально был уверен, что начнется война.

"Я это понял сразу же после первых движений на границе, когда эти движения были представлены как учения. Кроме того, если одновременно встречаются два таких человека, как Путин и Лукашенко, то это полный комплекс",

- отметил Русиньш.

Русиньш также считает, что в марте эта война должна разрешиться, кроме того, у украинцев есть все, чтобы в случае необходимости вести партизанскую войну. Параллельно с этим любая война несет как физические, так и экономические потери, а также у россиян из-за санкций заморожены ресурсы.

"Если идти против народа, то в войне победить нельзя, кроме того, украинцы - борцы, и народ верит хорошему лидеру - своему президенту Владимиру Зеленскому. Я уверен, что народ не сдастся и будет бороться до конца. Мечта руководимой Путиным России - вернуть советские зоны влияния, однако они не понимают, что все изменилось и принуждать к своей политике независимое государство, братский народ невозможно", - добавил Русиньш.