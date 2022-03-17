История о том, что украинские беженки не заплатили в даугавпилсском ресторане - фейк

Руководитель ресторана Регина Крайман на своей странице в Instagram опровергла эту информацию. В своём видео она сказала, что "за все время в ресторане SkovoroTka ни разу не было такого инцидента, чтобы, не важно кто, беженец, даугавпилчанин, латвиец или любой другой турист поел и не захотел оплатить свою еду". Эту информацию Регина подтвердила и в телефонном разговоре с "Чайкой". Она сказала, что допускает, что какие-то подобные ситуации, возможно, и могут случаться - среди любых наций и народов встречаются и не очень порядочные люди, но в ее ресторане такого случая не было точно.

Этот случай - не единственная городская сплетня такого типа. Кто-то рассказывает о женщинах, не заплативших за картошку на рынке, кто-то о неприятных случаях в магазинах. Но пока никто не может назвать конкретную дату и время, имя человека, которого обидели. И все это наводит на грустные мысли.

"Чайка" обратилась в правоохранительные органы с вопросом о том, зафиксированы ли правонарушения с участием беженцев с Украины. Латгальское региональное управление Государственной полиции не получало информацию о таких инцидентах. В полиции самоуправления также не зафиксировано ни одного случая нарушения порядка, связанного с беженцами.

Давайте будем человечными

Заместитель исполнительного директора думы Карлис Расис рассказал, что на 17 марта 2022 года в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае зарегистрировано 197 беженцев из Украины, из них 100 - это дети.

Всем понятно, что эти люди покинули свою страну не по своей воле, и наш город для них - временный дом. И только от нас с вами зависит, какую атмосферу мы создадим. Вражда, непринятие и распространение ложных слухов - путь в никуда.

Если вы слышали что-то про беженцев, и вас это беспокоит, то напишите лучше нам, мы проверим эту информацию, прежде, чем разглашать ее на весь город.