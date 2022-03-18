Россияне виновны в войне против Украины? Или ответственны, но не виновны?

К началу XX века принцип коллективной ответственности, помимо родоплеменных обществ, сохранился в разного рода закрытых учреждениях - тюрьмах, школах-интернатах, воинских частях, где за проступок одного наказывали всех. Также коллективную ответственность практиковали тоталитарные режимы: при оккупации нацистами Польши убийство немецкого солдата каралось расстрелом нескольких сотен поляков. В СССР отдельные случаи сотрудничества с нацистами становились основанием для депортации целых народов.

После Второй мировой войны представление о коллективной вине обернулось против бывших нацистов и их соотечественников. Виновность Германии за преступления нацистов, коллективная "немецкая вина" и наказание за нее превратились в одну из важнейших проблем политической философии, этики, юридической теории и практики. Дебаты об этих категориях не утихают до сих пор. Мы обозначим здесь их ключевые вехи.

Виды виновности (Карл Ясперс)

Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии. Пер. С. Апта. М.: Прогресс, 1999

Сразу после окончания войны к теме вины Германии за преступления нацизма обратился немецкий психиатр и философ Карл Ясперс. Женатый на еврейке, Ясперс в 1937 году был отстранен от преподавания, до конца войны он находился в изоляции, постоянно ожидая ареста. Вернувшись в 1945-м к чтению лекций в Университете Гейдельберга, он подготовил курс, посвященный проблеме вины и ответственности Германии. В 1946 году курс был издан в виде книги "Вопрос о виновности".

Преступления нацистского режима, по Ясперсу, не имеют оправдания, и Германия заслуживает последовавшего унижения и суда победителей (в виде Нюрнбергского трибунала). Но речь идет не о "коллективной вине" - категории, предполагающей коллективистский взгляд на общество и нацию. "Народ нельзя превратить в индивидуум. Народ не может ни героически погибнуть, ни быть преступником, ни поступить нравственно или безнравственно, это могут всегда только отдельные его представители", - писал Ясперс.

Ясперс разграничивает разные понимания виновности: уголовная или юридическая, политическая, моральная и метафизическая (ответственность за "всякую несправедливость в мире, особенно за преступления, совершаемые в нашем присутствии и с нашего ведома"). Юридическая, моральная и метафизическая виновность могут быть только индивидуальными, а вот политическая - вполне может быть коллективной. Это ответственность за действия государственных деятелей, в которых опосредованно участвуют все граждане.

Очищение и восстановление Германии возможно через признание моральной и метафизической вины на индивидуальном уровне ("без пути очищения, идущего из глубинного сознания своей вины, немцу не добыть правды") и политической - на коллективном ("лишь из сознания виновности возникает сознание солидарности и собственной ответственности, без которого невозможна свобода"). Ясперс лишь констатирует, что между виной и политической ответственностью есть разница. На проговаривании важности их различия сосредоточится его ученица Ханна Арендт.

От вины к ответственности (Ханна Арендт)

Арендт Х. Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла. М.: Европа, 2008