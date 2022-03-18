Пт, 18.03.2022
Ваше правительство говорит вам, что эта война по денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Арнольд Шварценеггер, американский актер и политик
Арнольд Шварценеггер, американский актер и политик

СМИ: Подавляющее большинство населения России поддерживает войну с Украиной

ФОТО: EPA/Scanpix

​Почти три четверти населения России поддерживает войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежда, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта.

Издание отмечает, что различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Одновременно с этим в России растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными странами Запада санкциями в отношении РФ.

Согласно опросам, три четверти населения России узнает новости о войне в Украине из телевизора:

  • 87% (и 64% всех жителей России) - из государственных телеканалов;
  • 22% - пользуются радиоприемником;
  • 5% - используют VPN для новостей о "военной операции";
  • 11% - смотрят YouTube;
  • 7% - следят в Telegram.

Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN.

По мнению социологов, россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. Однако молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине, добавили исследователи. 

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