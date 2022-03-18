СМИ: Подавляющее большинство населения России поддерживает войну с Украиной

Издание отмечает, что различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Одновременно с этим в России растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными странами Запада санкциями в отношении РФ.

Согласно опросам, три четверти населения России узнает новости о войне в Украине из телевизора:

87% (и 64% всех жителей России) - из государственных телеканалов;

22% - пользуются радиоприемником;

5% - используют VPN для новостей о "военной операции";

11% - смотрят YouTube;

7% - следят в Telegram.

Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN.

По мнению социологов, россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. Однако молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине, добавили исследователи.

Галерея: Украина 17 марта