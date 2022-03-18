Командующий НВС: Латвия защищена, от России можно ожидать только подлостей

Он отметил, что огромное значение в успешном противостоянии российской армии имеет то, как агрессору сопротивляется Украина и ее народ. Это подтверждает, что Латвия верно развивала свою обороноспособность - с 2017 года внедрена концепция всеобъемлющей обороны, важной частью которой является именно латвийский народ.

Вооруженные силы с военной точки зрения способны выполнять свои задачи в максимальном объеме, и в рамках коллективной обороны Латвия будет полностью защищена.

В Латвии ведется очень интенсивная работа по повышению боеспособности, в стране находится более 3000 солдат союзников, постоянно поступает новая техника, сказал Калниньш.

Однако главное для любой обороны, что подтверждается примером Украины, это готовность общества защищать свою страну. Это сплоченность общества, его моральная готовность и сила воли, которые у латвийцев развиты на достаточно высоком уровне, отметил командующий НВС.

"Я очень оптимистично настроен, видя, как сегодня люди активно вступают в Земессардзе - на сегодняшний день это более 1800 заявок за 25 дней, что в три раза больше, чем в среднем за год. Эта тенденция свидетельствует о том, что латвийское общество настроено защищать то, что у него есть", - сказал Калниньш.

"Мы в большой мере должны быть благодарны украинцам, потому что они показывают, как нужно защищать свою страну", - отметил командующий НВС.