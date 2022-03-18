Видео из магазина в Польше старое и не связано с беженцами

Более семи тысяч человек поделились видео, на котором, по одной версии, якобы показаны украинские беженцы в Польше, по другой - украинские беженцы в Германии. Это неправда, так как видео было снято в 2021 году и не имеет никакого отношения к войне, начатой Россией в Украине.

На видео запечатлены несколько молодых людей в продуктовом магазине. Они ругаются, кричат, одного из них толкают в тележке для покупок. К одному из постов добавлена подпись на русском языке: "Скоро в Латвии". Хотя в одной из версий видео указано, что это украинцы в Германии, на видео названия товаров написаны на польском языке. Re:Check связался с коллегами по проверке фактов, в том числе из польского СМИ Demagog, которые также проверили видео и пришли к выводу, что оно снято не в этом году, так как на полках видны коробки с фруктами, которые эта сеть супермаркетов не продает в феврале и марте. Кроме того, некоторые люди в магазине одеты в слишком легкую для этого времени года одежду.

Проверка скриншотов из видеоролика с помощью обратного поиска по изображению позволяет найти другую его версию и метаданные. Они показывают, что это видео было снято в июне 2021 года, поэтому оно не имеет никакого отношения к войне и украинским беженцам.

ФОТО: скриншот с сайта Pikabu.ru

В комментариях к записям одни ужасаются поведению мужчин и считают, что в будущем подобное можно будет увидеть и в Латвии, другие отмечают, что во всех странах живут разные люди и что подобные сцены до сих пор встречались и здесь. Также отмечается, что в настоящее время Украина не выпускает из страны мужчин, если нет особых обстоятельств, поэтому вряд ли можно говорить о беженцах.

Необходимо отметить, что эти видео размещены в группе, где и в других материалах наблюдается откровенно негативное отношение к Украине и ее беженцам, а также высмеивается поддержка, оказываемая Латвией и западными странами.