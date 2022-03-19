Дети отказываются сидеть с русскоязычными за одной партой. Как бороться с русофобией среди детей?

После российского вторжения в Украину в нашей стране, Латвии, вновь возникли проблемы этнических различий. Например, в Twitter пользователей взволновал пост о ситуации в школе - ребенок отказывается сидеть рядом с русскоязычным мальчиком. Детский и подростковый психотерапевт Нил Сакс-Константинов подтвердил Apollo, что во времена кризиса "вылезают" ранее не замеченные или забытые проблемы, и объясняет, как бороться с русофобией - даже среди детей.

Хотя молодое поколение не пережило советское время и есть мысли о том, что такого файла, как русофобия, вообще не должно быть, все же чувствуется, что молодежь и даже маленькие дети тоже испытывают неприязнь к "чужому". Константинов объясняет, что нередко эти проблемы вновь возникают в ситуациях напряженности.

"В мирное время вместе могут жить очень разные люди, но в обостренное время разнообразие начинает "выливаться" и мешать. И надо учитывать, что его отличительным признаком является необязательно национальная принадлежность. В Латвии, конечно, есть разные этнические группы, и это главное отличие, которое становится заметным в трудные времена, но это может быть что угодно. Особенно среди детей - моббинг в основном всегда ведется против тех, кто отличается от большинства.

Если взрослые не контролируют или даже поддерживают его, среди детей очень быстро могут образоваться трещины и разделения - или все против одного, или две группы.

Это доказывают многие вопросы - в каком доме ты живешь, в каком районе живешь, в каком клубе тренируешься или какую слушаешь музыку? Любой отличительный признак может стать причиной разделения. Национальный вопрос, конечно, стал естественным пределом", - говорит специалист.

Константинов отмечает, что жертва даже необязательно должна быть в меньшинстве.

"Два города тоже могут воевать друг с другом, например. Но, говоря о ситуации в Латвии и конкретном случае в школе, следует учитывать, что здесь отражаются проблемы взрослых.

Не решен национальный вопрос среди взрослых - не решено, как уживаться вместе.

Конечно, особенно сейчас, когда ситуация в Украине обостряется, дома это тоже обсуждают, взрослые не молчат - латыши говорят про русских, русские про латышей - и, конечно же, этот конфликт передается на детей.

Этот конфликт передается детям, они размышляют и рефлексируют над ним. "Дети - это не оторванная от общества часть, они представляют собой ту же утолщенную проблему, которая живет среди взрослых", - объясняет Константинов.

Чтобы это искоренить, подчеркивает специалист, нужно в первую очередь заниматься собой, после этого можно ожидать положительных изменений у детей.

"Эта ситуация на данный момент очень сложная, потому что непонятно, как мы, взрослые, будем решать этот вопрос в нашем обществе в будущем. Что будет, как мы будем объединять общество, как мы будем строить отношения с русскоговорящим сообществом. Сначала нужно разобраться самим.

Совершенно бессмысленно и даже нереально ожидать чего-либо от детей, пока взрослые не договорились.

Это отражает большую проблему с моббингом в Латвии как таковую. В школах агрессия среди учеников совершенно неуправляема. В результате она сейчас процветает все больше, а наше нежелание бороться с ней проявляется еще сильнее. У школ нет ни ресурсов, ни профессионалов, чтобы справиться с этими жестокими отношениями. Проблема была хронической и сейчас становится очень заметной", - сказал детский и подростковый психотерапевт.

На вопрос, кто несет ответственность за насилие в школах, Константинов твердо уверен, что "сама школа несет ответственность за школу, и нет обходного пути".

"С одной стороны - да, дети отражают в школе установки общества. С другой стороны, школа - это среда, в которой дети склонны вести себя по-другому. Дети соблюдают школьные правила, даже если дома есть конфликты. Дома они могут вести себя так, а в школе по-другому. Если в школе такие проблемы, то понятно, что не хватает "управления поведением" - ясно, что дети не обучены вести себя и нет достаточного контроля. Есть много школ в Латвии, где он есть.

Кроме того, в Латвии самая высокая доля учителей-женщин в Европейском союзе, а это значит, что контролировать мальчиков намного сложнее. Они склонны выражать свою агрессию, если в ответ нет мужской фигуры.

В таком возрасте это очень важно. Другое дело, что в школах на это не обращают внимания - это всего лишь несколько примеров того, где детей учили бы поведению в школе и где был бы хороший подход к этому вопросу".

И эксперт отмечает, что, казалось бы, несовместимое соединить не так уж и невозможно.

"В мире есть очень разные примеры - есть страны с очень разными школами, есть страны, где они похожи. Это вопрос конкретной школы, а не системы в целом. Всегда есть вопрос, насколько сильны профессионалы в школе и какая там внутренняя среда.

Например, даже в самом бедном чернокожем районе Америки можно построить очень безопасные и хорошие школы, в то время как даже в самых лучших условиях и при больших финансовых возможностях можно создать плохую школу для борьбы с плохим поведением детей.

Получается, что мы недостаточно думаем над этим вопросом - мы думаем о школе как о месте, куда детей надо водить и о чем там будут учить, и на каком языке это будут делать, но какая там среда?

Если среда будет неблагоприятной, даже дети, окончившие хорошую школу, вырастут агрессивными и недовольными", - говорит он.

Константинов уверен, что "каждая семья будет говорить в соответствии со своими ценностями, поэтому лучшее, что могут сказать родители, - это поощрять своих детей вести себя в школе должным образом и, прежде всего, не нарушать школьные правила".

Он говорит, что жертвы, которые серьезно пострадали от других в школе, есть все время, и неважно, по какой бы причине - нужно вмешиваться взрослым.

"Если жертвой стал ребенок, он должен искать взрослого, с которым можно поговорить об этом и который может заступиться за него. Но, честно говоря, у нас в латвийских школах с этим плохой опыт - взрослые не всегда выполняют эту задачу. Самый большой камень преткновения - это отсутствие образования: они не понимают значения насилия, не знают, насколько оно может быть вредным. Второе - никто не хочет за это браться. Третье - клеймо. Если что-то обнаружится, будет распространяться плохая информация о школе.

Многие боятся этой плохой репутации, хотя должно работать наоборот – хорошо, если школа вмешивается и решает проблему. Также нет четких рамок и инструкций о том, как действовать.

Родителям также рекомендуется не ждать, действовать как можно быстрее и быть настойчивыми. Детям важно чувствовать себя защищенными. Первое, что могут сделать родители, это пойти к классному руководителю, руководству школу и, если это не сработает, обратиться в учреждения или общественные организации.

Нельзя игнорировать тот факт, что над ребенком издеваются, так как он подвергается огромным рискам для психического и физического здоровья. Родителям нужно обязательно защищать, потому что ставки слишком высоки.