Сб, 19.03.2022
Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, как говорится, в "лихие 90-е". Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

ЕС: Китай рассматривает возможность военной помощи России

ФОТО: Reuters/ScanPix

Лидерам Европейского союза (ЕС) попались "очень достоверные доказательства", что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, сообщил Politico высокопоставленный чиновник ЕС.

Если Китай действительно начнет поставлять России оружие, ЕС наложит на него торговые барьеры, поскольку "это единственный язык, который понимает Пекин", сказал чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Politico и другие СМИ уже писали на этой неделе, что, по словам официальных лиц США, российское правительство запросило у Китая военную технику и другую поддержку. Как позже сообщила Financial Times, Китай дал понять, что открыт для такой просьбы.

В настоящее время неясно, поступает ли последняя информация ЕС из этих источников или из самой европейской разведки.

"Факт, что Китай заигрывает с русскими, нас беспокоит", - сказал представитель ЕС.

Пекин до сих пор неоднократно отвергал сообщения США о предполагаемой причастности Китая к украинскому кризису, называя их дезинформацией.

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