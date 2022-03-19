ЕС: Китай рассматривает возможность военной помощи России

Если Китай действительно начнет поставлять России оружие, ЕС наложит на него торговые барьеры, поскольку "это единственный язык, который понимает Пекин", сказал чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Politico и другие СМИ уже писали на этой неделе, что, по словам официальных лиц США, российское правительство запросило у Китая военную технику и другую поддержку. Как позже сообщила Financial Times, Китай дал понять, что открыт для такой просьбы.

В настоящее время неясно, поступает ли последняя информация ЕС из этих источников или из самой европейской разведки.

"Факт, что Китай заигрывает с русскими, нас беспокоит", - сказал представитель ЕС.