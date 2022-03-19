На центральной площади во Львове 18 марта появились 109 колясок в память о погибших детях.

На центральной площади во Львове 18 марта появились 109 колясок в память о погибших детях. ФОТО: SIPA/Scanpix

Уже 24 дня в Украине идут военные действия. В Мариуполе идут бои за территорию завода "Азовсталь", в результате обстрела казармы под Николаевом - десятки погибших. Минобороны России сообщило о первом применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине. За время войны уже погибло 112 детей. RUS TVNET продолжает рассказывать об актуальных событиях в режиме онлайн.

Вице-премьер Украины: у нас официально находятся 562 пленных военнослужащих армии РФ

"Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и наши воины. Пленных будут тысячи. Их опрашивали, они говорят, что не хотят возвращаться в Россию. А согласие на обмен является обязательной формой. Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая их отправила убивать украинских женщин и детей", - поделилась вице-премьер и министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Минобороны России сообщило о первом применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине

Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время военных действий в Украине, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Медуза". Как отмечает РИА "Новости", это первое применение этих ракет с начала войны. Всего с начала войны были уничтожены 196 украинских беспилотников, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники, отчиталось Минобороны РФ.

Власти Украины сообщили о гибели пятого с начала войны российского генерала

Во время боевых действий в Украине погиб командующий 8-й армии Южного военного округа России, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщили советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Генштаб ВСУ и МВД страны. По данным украинских властей, Мордвичев погиб в результате удара ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области. Предположительно речь идет о боях за аэродром, пишет "Медуза". Российская сторона данные о гибели Мордвичева не подтверждала.

"Десятки убитых военных": по Николаеву нанесли удар

В результате российского ракетного удара по казарме возле Николаева погибли не менее 50 человек, пишет Русская служба BBC. "К сожалению, был большой ракетный обстрел Николаева. Десятки людей погибли", - сказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он уточнил, что речь идет об обстреле крылатыми ракетами "Калибр". Сильный обстрел окраин Николаева произошел рано утром 18 марта.

Советник МВД Украины: в Мариуполе идут бои за территорию завода "Азовсталь"

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал утром в субботу, 19 марта, в совместном телеэфире украинских каналов, что в Мариуполе сейчас идут бои за территорию комбината "Азовсталь", пишет Русская служба BBC. Информации об этом из других источников пока нет. "Азовсталь" - большой металлургический комбинат, который расположен между Левобережным районом Мариуполя и центром города.

Болгария почти полностью зависит российского газа, но не хочет продлевать контракт с "Газпромом"

Болгария до сих пор не упоминала об отказе от российских поставок газа, но война заставила власти страны изменить позицию. Вице-премьер Болгарии Асен Василев заявил, что страна ищет альтернативных поставщиков газа и уже провела переговоры с Грецией и Турцией, а также планирует увеличить закупки в Азербайджане. Десятилетний контракт с "Газпромом" у Болгарии истекает в конце этого года.

За время войны в Украине погибло 112 детей

Накануне из-под завалов общежития в Чернигове украинские спасатели извлекли тела двух 7-летних близнецов - мальчика и девочки, сообщила генпрокуратура Украины, пишет Русская служба BBC.

В Николаевской области в результате взрыва мины погиб 16-летний подросток.

На центральной площади во Львове вчера появились 109 колясок в память о погибших детях.

За время вторжения России в Украине уже погибло 112 детей.