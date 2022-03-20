Учитель в России отказался рассказывать о войне по методичкам. Его уволили

Ближе к вечеру мне нужно было еще раз зайти в школу. Когда я шел по коридору, один из сотрудников, который не пускал меня в школу, напал на меня. Он орал матом, потом начал бить. Я успел достать телефон и включить камеру. Когда он это увидел, то немного успокоился. Но я все равно написал заявление в полицию.

Это произошло около 16 часов, детей в тот момент в школе уже не было, но были многие учителя, которые видели, что происходит. Они сразу разбежались по своим кабинетам, чтобы не помогать и не участвовать, это больше всего печалит. Все молчат - либо боятся, либо поддерживают. Из 150 работников школы мне позвонила только одна девушка, учительница, и поддержала.

На следующий день директор сказала, что не даст мне уволиться самостоятельно, а уволит меня по статье, потому что я якобы провел митинг с участием несовершеннолетних. Под этим она имела в виду то, что я [после того, как мне сообщили об увольнении] фотографировался на улице с детьми, у которых преподавал. В итоге меня уволили по статье "аморальное поведение".

После увольнения я связался с независимым профсоюзом "Учитель", мы собирали документы, и я хотел обжаловать это решение в суде. Но случился очень неприятный момент, после чего я принял решение уехать из страны. Директор школы Тамара Гордзейко провела собрание со всеми учителями обо мне. На этом собрании [сотрудники администрации] показали мои фотографии в инстаграме из США, фото с экскурсии в Европейский суд по правам человека — эти фото потом скидывали в родительские чаты, а детей заставляли удалять комментарии поддержки под моим постом, грозя детской комнатой милиции.

Говорили самые банальные и комичные страшилки, что я агент Госдепа, что меня финансирует Запад, что у меня есть бизнес, связанный с Западом.

Потом директор сказала, что сделает все, чтобы меня посадили на 15 лет, потому что я "изменник родины", а такие должны сидеть в тюрьме.

Она депутат муниципального собрания от "Единой России", эти слова вызвали у меня опасение, а после огласки моей истории могли приписать все что угодно.

Куда ехать дальше, я еще не решил, сейчас нахожусь в транзитном пункте, но скорее всего, это будет одна из западных стран. Я очень надеюсь, что у меня получится преподавать в другой стране, но в данный момент я хочу просто себя обезопасить и успокоиться. Начать спать спокойно и после этого уже думать, как поступать дальше. В идеале хотелось бы дальше работать и развиваться.

Мне кажется, в сфере образования в России все будет еще хуже. Буквально в 2018 году я с позволения директора, с отпускными, ездил в Европу, ездил в Америку по обмену, с различными педагогическими проектами. Сейчас это все сошло на нет, происходит сплошное закручивание гаек, система образования все больше и больше приходит к тоталитарному режиму. Больше контролируют детей, больше контролируют то, что они учат, что они читают. Стали проводить уроки про социальные сети, в каких можно сидеть, а в каких не нужно. Школа старается диктовать детям правила жизни.