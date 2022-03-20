Не выпускал из комнаты и не давал воды: экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс об истерике Шнурова

Псевдоним Алиса придумала сама.

"Мне было лет семнадцать, и моя фамилия Кондратьева мне не нравилась, казалась какой-то корявенькой, нелепой. Наверное, все дело в том, что я всегда была неудобной девочкой в том плане, что ставила под сомнение слова своих педагогов. Нет, я не вела себя дерзко, просто задавала неудобные вопросы, когда остальные дети брали на веру все, что им говорили", - вспоминает Алиса.

Однажды она смотрела у подружки сериал "Тайны Смолвиля" про юность Супермена, где был герой Лекс Лютер. Он ей импонировал намного больше, чем Супермен, наверное, потому что "обладал целеустремленностью, понимал, чего хочет, называл вещи своими именами".

"Мне стало интересно, что значит имя Lex. Полезла в латинский разговорник. Узнала, что это слово означает закон. Стало интересно, какое имя подошло бы мне, я же петь хотела по жизни, певицу не нашла, зато увидела слово Vox - голос. Так и появилась певица Алиса Вокс", - призналась певица.

Алиса Вокс ФОТО: https://www.instagram.com/alisavox/?hl=en

Алиса без стеснения вспоминает, что группа "Ленинград" напоминала секту. Она была в полной стопроцентной эмоциональной зависимости от Сергея Шнурова.

"Он умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона. Он умеет мягко продавить так, что заставляет человека сделать то, что он сам хочет. И при этом малейшее сомнение в его правоте, словах и приказах встречает жуткую и уродливую истерику, и ты уже готов пойти на все, лишь бы этой истерики не было", - отмечает она.

Был эпизод с тем, что Алиса разделать. С ее слов, это "был результат долгой обработки": "Начался он месяца за два до этого, когда начали в первом чтении принимать закон о запрете мата, который протянул в Госдуму Станислав Говорухин.

Тогда у Шнурова случилась жутчайшая истерика со слезами, с алкоголем - 17 часов он меня не выпускал из своей комнаты, не давал отойти в туалет, не давал даже попить воды. Он то плакал, то смеялся, то стонал, что все пропало, то говорил, мол, ничего, прорвемся. А то начинал кричать, что все мы сдохнем с голоду, спрашивал: "У тебя остались какие-то деньги, отложены, ведь все, это конец?". А затем снова, что мы еще поборемся, что надо сделать что-то крутое, как-то по-новому заявить о себе, выразить протест. И снова плакал, что все это бесполезно. На самом деле, это были действенные и нужные ему эмоциональные качели. У меня незадолго до этого умерла мама. Я была совершенно в разобранном состоянии. Психика была подвижной в том плане, что я не имела никакой опоры внутри себя и искала ее вне. Я полностью ему доверяла, на 200%. Если бы он сказал мне тогда пойти и умереть за него, я бы пошла и умерла за него. По факту так было".

Напомним, в группе "Ленинград" изначально Вокс была сессионной артисткой, которая заменила в 2012 году ушедшую в декрет Юлию Коган. Первое выступление Алисы в составе группы состоялось в Германии, а в сентябре 2013 года она уже выступала как основная солистка.