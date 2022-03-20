В Бельгии водитель въехал в толпу: 6 человек погибли

По предварительным данным, 10 человек получили тяжелые ранения, еще 27 - легкие телесные повреждения, погибли шесть человек.

Пока неясно, был ли наезд на людей умышленным, пишет DW.

Согласно сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к югу от Брюсселя.

Модератор бельгийского телеканала RTL сообщил с места событий о драматических сценах: "Звучала музыка и смех и уже через три секунды раздались крики. Это было ужасно", - рассказал он.

В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.