Вс, 20.03.2022
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Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

В Бельгии водитель въехал в толпу: 6 человек погибли

ФОТО: EPA/Scanpix

В Бельгии автомобиль врезался в людей, участвовавших в карнавальном мероприятии в Валлонии. В результате инцидента в городке Стрепи-Бракеньи утром в воскресенье, 20 марта, погибли шесть человек. Водитель пытался скрыться с места происшествия, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, 10 человек получили тяжелые ранения, еще 27 - легкие телесные повреждения, погибли шесть человек.

Пока неясно, был ли наезд на людей умышленным, пишет DW.

Согласно сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к югу от Брюсселя.

Модератор бельгийского телеканала RTL сообщил с места событий о драматических сценах: "Звучала музыка и смех и уже через три секунды раздались крики. Это было ужасно", - рассказал он.

В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших. "То, что планировалось, как прекрасное гулянье, превратилось в драму", - написала она в Twitter.

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