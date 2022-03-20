Вс, 20.03.2022
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Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

Украина сообщила о гибели заместителя командующего Черноморским флотом РФ

ФОТО: EPA/Scanpix

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе войны в Украине. Об этом сообщается на странице ВСУ в Facebook, пишет "Медуза".

ФОТО: скриншот Facebook

Ранее о смерти Палия также писали некоторые украинские издания, ссылаясь на пост во "ВКонтакте" президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко. Сейчас запись недоступна.

Как сообщает Генштаб ВСУ на 19 марта, с начала войны в Украине погибли примерно 14,4 тысячи человек с российской стороны. В том числе в зоне боевых действий погибли пятеро российских генералов, утверждают власти Украины.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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