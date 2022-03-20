Украина сообщила о гибели заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Ранее о смерти Палия также писали некоторые украинские издания, ссылаясь на пост во "ВКонтакте" президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко. Сейчас запись недоступна.

Как сообщает Генштаб ВСУ на 19 марта, с начала войны в Украине погибли примерно 14,4 тысячи человек с российской стороны. В том числе в зоне боевых действий погибли пятеро российских генералов, утверждают власти Украины.