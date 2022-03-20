Обстрелы, бомбоубежища и воздушные тревоги - так сейчас выглядит страшная реальность в Украине, где уже 25 дней идет война. В Украине запретили деятельность 11 пророссийских партий. Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались мирные жители, а в Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок. О том, что произошло в 25-й день войны RUS TVNET написал здесь.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров

Из семи гуманитарных коридоров работали четыре. За день эвакуировано 7295 человек;

По маршруту Мариуполь — Запорожье эвакуировали 3985 человек;

В Киевской области из села Бобрик в Бровары эвакуировали две тысячи человек, из села Тарасовка в Бровары — 1310 человек. Эвакуация из Бородянки в Белую Церковь сорвана из-за нарушения режима тишины;

Из Харькова в Рогань доставили гуманитарную помощь, доставка в Малую Рогань сорвана;

В Харьковской области пропала связь с гуманитарной колонной, ехавшей в Волчанск.

Россия предложила украинским военным покинуть Мариуполь

Россия предложила украинским военным покинуть Мариуполь за два часа - и без оружия.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, Россия предложила Украине план, согласно которому все вооруженные подразделения Украины должны выйти из города с 10 утра до 12 часов "без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту".

В Чернобыле сменили персонал

На Чернобыльской АЭС провели частичную ротацию персонала и эвакуировали 64 человек, сообщает украинский "Энергоатом". Со станции увезли 50 сотрудников из смены, находившейся на рабочих местах в течение 600 часов, девятерых служащих Нацгвардии Украины, одного пожарного и четверых "сталкеров". На замену эвакуированного персонала вышли 46 добровольцев — работников станции.

В Украине продлил военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине до 25 апреля.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля и изначально должно было закончится 25 марта.

Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались мирные жители

Мариупольский городской совет сообщает, что российские войска сбросили бомбы на школу, которая служила убежищем для примерно 400 мирных жителей.

Люди остаются под завалами, информация о количестве пострадавших уточняется.

В Украине запретили деятельность 11 пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 "пророссийских" политических партий, в которые входят также многие представители бывшей правящей "Партии Регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении в своем очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Русская служба BBC.

В число запрещенных попали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

В Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок

Украинские каналы сообщают со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, что накануне в результате обстрела города россиянами погиб мужчина и девятилетний ребенок, пишет Русская служба BBC.

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения.

Папа Франциск навестил детей из Украины в римском госпитале

Папа Римский Франциск в субботу, 19 марта, неожиданно римскую педиатрическую больницу, где проходят лечение 19 детей, эвакуированных в последние недели из Украины, пишет Русская служба BBC со ссылкой на Reuters.

Всего с начала вторжения России в Украину в госпитале Bambino Gesu прошли лечение 50 детей из Украины.