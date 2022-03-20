В Ливаны, в реке, найден погибший мужчина

Вызов был получен на реку Дубна, в Ливаны , и было сообщено, о вытаскивании погибшего от воды.

Как свидетельствует информация портала Upes.lv, Дубна - правый приток Даугавы в Латгале. Она вытекает из озер в Краславском районе и впадает в Даугаву в Ливаны.