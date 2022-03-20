Вс, 20.03.2022
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Рижанин о родителях-"путинистах"

В Ливаны, в реке, найден погибший мужчина

ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

В Ливаны из реки вытащили человека, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов был получен на реку Дубна, в Ливаны, и было сообщено, о вытаскивании погибшего от воды.

Погибший передан Государственной полиции.

Как свидетельствует информация портала Upes.lv, Дубна - правый приток Даугавы в Латгале. Она вытекает из озер в Краславском районе и впадает в Даугаву в Ливаны.

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