Блогер Эдвард Бил приговорён к колонии общего режима

Такое решение в понедельник вынес Пресненский суд Москвы. Кроме того, Эдвард Бил на три года будет лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Он был взят под стражу в зале суда.

В последнем слове Бил признал вину и попросил не отправлять его в тюрьму, заявив, что он "переродился".

"Признаю полностью вину, несу ответственность. У меня произошло перерождение и переосмысление всей жизни, это правда. Готов исправляться и служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи", - приводит слова блогера "Пятый канал".

Защита блогера посчитала назначение ему реального срока незаконным и заявила о планах обжаловать приговор. Сам блогер не стал общаться с прессой.

Напомним, крупная авария с участием блогера произошла 1 апреля 2021 года в Москве на Садовом кольце. Машина Била на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

В результате происшествия серьёзно пострадала консультант Госдумы РФ Мария Артемова. В сентябре пострадавшая простила блогера, отметив, что каждому человеку свойственно ошибаться. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.